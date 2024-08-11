Провокация ВСУ в Курской области обернётся большими проблемами для Украины. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

"В России и во всём мире прекрасно понимают, что провокация ВСУ в Курской области является ограниченной войсковой операцией, целью которой было лишь оттянуть части Российской армии и получить максимальный медийный эффект от своих действий. Краткосрочный хайп обернётся для киевского режима большими проблемами", — указал он в телеграм-канале.

По словам Ионова, ВС РФ уже приступили к уничтожению плацдарма ВСУ, в результате чего националисты понесут большие потери в живой силе. Член СПЧ подчеркнул, что украинцы воспримут происходящее как хайп киевского режима и полное отсутствие логики в командовании частями, которые, попадая под удары российских бойцов, "активно минусуются" и перестают считаться боеспособными. Так выглядит "классическая схема мясного штурма", добавил он.

"Политически никаких преференций киевский режим не получил, политики высокого ранга из окружения Зеленского уже заявляют о полном понимании процесса и ожидают в ближайшее время восстановления статуса-кво, то есть выхода Армии России на государственную границу", — добавил Ионов.