"Мясной штурм": В СПЧ предрекли ВСУ большие проблемы из-за "хайпа" в Курской области
Член СПЧ Ионов: Провокация ВСУ в Курской области обернётся Украине проблемами
Провокация ВСУ в Курской области обернётся большими проблемами для Украины. Об этом в воскресенье, 11 августа, заявил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.
"В России и во всём мире прекрасно понимают, что провокация ВСУ в Курской области является ограниченной войсковой операцией, целью которой было лишь оттянуть части Российской армии и получить максимальный медийный эффект от своих действий. Краткосрочный хайп обернётся для киевского режима большими проблемами", — указал он в телеграм-канале.
По словам Ионова, ВС РФ уже приступили к уничтожению плацдарма ВСУ, в результате чего националисты понесут большие потери в живой силе. Член СПЧ подчеркнул, что украинцы воспримут происходящее как хайп киевского режима и полное отсутствие логики в командовании частями, которые, попадая под удары российских бойцов, "активно минусуются" и перестают считаться боеспособными. Так выглядит "классическая схема мясного штурма", добавил он.
"Политически никаких преференций киевский режим не получил, политики высокого ранга из окружения Зеленского уже заявляют о полном понимании процесса и ожидают в ближайшее время восстановления статуса-кво, то есть выхода Армии России на государственную границу", — добавил Ионов.
Также он указал, что Запад и Зеленский в очередной раз нарушили правила войны. Теперь всему миру понятно, что операция готовилась при полной поддержке НАТО. Российская армия теперь может действовать активнее, а самое главное, отметил член СПЧ, "теперь нет уверенности, что сверхзвук вскоре не припаркуется на Банковой улице в Киеве, так как сегодня на это действие есть полное моральное право".
В приграничных районах России продолжаются бои с группировками ВСУ, которые начались после попытки вторжения 6 августа. В Курской, Брянской и Белгородской областях введён режим КТО, Росгвардия ищет украинских боевиков. Всего за время боёв в приграничье противник потерял до 1350 военных и 29 танков. При этом в сражениях участвуют канадские и грузинские наёмники.
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