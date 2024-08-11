В результате ночной атаки ВСУ на Курск повреждены семь домов и два детских сада
В результате атаки ВСУ по Курску прошлой ночью повреждено семь домов, а также ряд социальных и коммерческих объектов. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава города Игорь Куцак.
Сотрудники ликвидируют последствия падения ракеты на многоэтажный дом в Курсе. Видео © Telegram / МЧС Курской области
"Помимо этого дома, мы видим повреждения на шести ближайших. Комиссия завершила свою работу, порядка 100 квартир было обследовано на наличие повреждений. Также имеются повреждения двух ближайших детских садов, отделения банка и почты, также [повреждено] предприятие торговли", — пояснил он.
Ранее Life.ru сообщал о том, что в ночь на 11 августа ВСУ обстреляли Курск. Обломки одной из сбитых ракет упали на многоэтажку, спровоцировав пожар. Этот момент попал на видео Life.ru. Силами сотрудников МЧС возгорание ликвидировано. В результате ЧП пострадало 15 человек.
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