В результате ночной атаки ВСУ на Курск повреждены семь домов и два детских сада

В результате атаки ВСУ по Курску прошлой ночью повреждено семь домов, а также ряд социальных и коммерческих объектов. Об этом сообщил журналистам на брифинге глава города Игорь Куцак.

"Помимо этого дома, мы видим повреждения на шести ближайших. Комиссия завершила свою работу, порядка 100 квартир было обследовано на наличие повреждений. Также имеются повреждения двух ближайших детских садов, отделения банка и почты, также [повреждено] предприятие торговли", — пояснил он.