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12 августа, 13:51

Китай признал случайное повреждение газопровода Balticconnector своим кораблём

Китайское судно Newnew Polar Bear, которое повредило газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Обложка © ТАСС / IMAGO / Heikki Saukkomaa

Китайское судно Newnew Polar Bear, которое повредило газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Обложка © ТАСС / IMAGO / Heikki Saukkomaa

Руководство КНР признало повреждение газопровода Balticconnector китайским судном Newnew Polar Bear, на что ранее указывала финская полиция. В Пекине инцидент назвали случайным, пишет South China Morning Post (SCMP).

Источники гонконгской газеты заявили, что Китай передал Эстонии и Финляндии результаты своего расследования. В документах было сказано, что всё произошло из-за сильного шторма. При этом эстонские и финские правоохранители не смогли подтвердить получение материалов.

Как сообщал Life.ru, 8 октября 2023 года из-за утечки была приостановилена работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Президент Финляндии Саули Ниинистё отмечал, что газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. А норвежские сейсмологи и вовсе заявили, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Звучала версия, что газопровод повредил корабельный якорь. В районе ЧП с Balticconnector нашли похожий на него огромный предмет. По данным финской полиции, решающую роль в повреждении газопровода мог сыграть корабль Newnew Polar Bear, следовавший под флагом Гонконга.

Финская полиция раскрыла новые детали расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
Финская полиция раскрыла новые детали расследования ЧП на газопроводе Balticconnector
Никита Осипов
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