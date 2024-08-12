Китай признал случайное повреждение газопровода Balticconnector своим кораблём
Китайское судно Newnew Polar Bear, которое повредило газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Обложка © ТАСС / IMAGO / Heikki Saukkomaa
Руководство КНР признало повреждение газопровода Balticconnector китайским судном Newnew Polar Bear, на что ранее указывала финская полиция. В Пекине инцидент назвали случайным, пишет South China Morning Post (SCMP).
Источники гонконгской газеты заявили, что Китай передал Эстонии и Финляндии результаты своего расследования. В документах было сказано, что всё произошло из-за сильного шторма. При этом эстонские и финские правоохранители не смогли подтвердить получение материалов.
Как сообщал Life.ru, 8 октября 2023 года из-за утечки была приостановилена работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Президент Финляндии Саули Ниинистё отмечал, что газопровод мог быть повреждён внешним воздействием. А норвежские сейсмологи и вовсе заявили, что зафиксировали на месте утечки взрыв, чего, правда, не заметили их эстонские коллеги. Звучала версия, что газопровод повредил корабельный якорь. В районе ЧП с Balticconnector нашли похожий на него огромный предмет. По данным финской полиции, решающую роль в повреждении газопровода мог сыграть корабль Newnew Polar Bear, следовавший под флагом Гонконга.