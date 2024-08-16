UNB: Бангладеш отозвала своих послов из России, США и ещё пяти государств

Министерство иностранных дел Бангладеш разослало своим послам в семи государствах письма с приказом вернуться на родину, сообщил портал UNB. По данным издания, главам диппредставительств предписано вернуться в Дакку для назначения на должности во внешнеполитическом ведомстве.

"Послам Бангладеш в Соединённых Штатах, России, Германии, Японии, Объединённых Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовская Аравия и Мальдивской Республике было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности", — сказано в материале.