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16 августа, 03:14
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UNB: Бангладеш отозвала своих послов из России, США и ещё пяти государств

Министерство иностранных дел Бангладеш разослало своим послам в семи государствах письма с приказом вернуться на родину, сообщил портал UNB. По данным издания, главам диппредставительств предписано вернуться в Дакку для назначения на должности во внешнеполитическом ведомстве.

"Послам Бангладеш в Соединённых Штатах, России, Германии, Японии, Объединённых Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовская Аравия и Мальдивской Республике было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности", — сказано в материале.

Ожидается, что в скором времени Дакка назначит главами перечисленных посольств новых дипломатов. Не исключены и другие кадровые перестановки, допустили в издании.

Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш Хасина пообещала вернуться на родину
Бежавшая в Индию экс-премьер Бангладеш Хасина пообещала вернуться на родину

Напомним, что масштабные августовские протесты вынудили премьера Бангладеш Шейх Хасину Вазед бежать из резиденции, оставив страну временному правительству во главе с нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом. Бывшая глава кабмина обвинила в произошедшем Штаты, но Вашингтон свою причастность к погромам не подтвердил.

Обложка ©

Unsplash / Austin Curtis

Илья Пушкарев
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