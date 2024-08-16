UNB: Бангладеш отозвала своих послов из России, США и ещё пяти государств
Министерство иностранных дел Бангладеш разослало своим послам в семи государствах письма с приказом вернуться на родину, сообщил портал UNB. По данным издания, главам диппредставительств предписано вернуться в Дакку для назначения на должности во внешнеполитическом ведомстве.
"Послам Бангладеш в Соединённых Штатах, России, Германии, Японии, Объединённых Арабских Эмиратах, Королевстве Саудовская Аравия и Мальдивской Республике было предложено вернуться домой, оставив свои текущие обязанности", — сказано в материале.
Ожидается, что в скором времени Дакка назначит главами перечисленных посольств новых дипломатов. Не исключены и другие кадровые перестановки, допустили в издании.
Напомним, что масштабные августовские протесты вынудили премьера Бангладеш Шейх Хасину Вазед бежать из резиденции, оставив страну временному правительству во главе с нобелевским лауреатом Мухаммадом Юнусом. Бывшая глава кабмина обвинила в произошедшем Штаты, но Вашингтон свою причастность к погромам не подтвердил.
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