Во Франции снова дали ход делу об изнасилованиях против Депардьё
BFMTV: Прокуратура Парижа требует суда над Депардьё по делу об изнасилованиях
Жерар Депардьё. Обложка © Zuma\TASS
Во Франции прокуратура добивается того, чтобы актёра Жерара Депардьё судили по обвинениям в изнасилованиях и домогательствах. На артиста подали заявления более 10 женщин. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардьё... Она требует, чтобы Жерар Депардьё предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — сообщается в тексте.
Как сообщалось, весной Депардьё вызвали на допрос по делу о домогательствах. После этого артиста взяли под стражу, однако позже отпустили. Обвинения в его адрес выдвинули более десятка женщин, которые заявили, что он домогался их с 2004 по 2022 год. Среди обвинителей — помощница актёра и художница-постановщица. Сам артист свою вину отрицает.