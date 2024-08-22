Во Франции снова дали ход делу об изнасилованиях против Депардьё

Во Франции прокуратура добивается того, чтобы актёра Жерара Депардьё судили по обвинениям в изнасилованиях и домогательствах. На артиста подали заявления более 10 женщин. Об этом сообщает телеканал BFMTV .

«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардьё... Она требует, чтобы Жерар Депардьё предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — сообщается в тексте.