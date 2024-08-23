Харрис пообещала продолжить поддерживать Украину, если станет президентом США
Кандидат в президенты США Камала Харрис пообещала продолжить поддерживать Киев и партнёров Соединённых Штатов по НАТО, если станет главой государства. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления на Национальном съезде демократов в Чикаго в пятницу, 23 августа.
«Как президент я буду решительно поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — отметила кандидат от Демократической партии.
Кроме того, Харрис заявила, что её оппонент, республиканец Дональд Трамп, якобы поощрял проведение Москвой спецоперации на Украине. По её словам, 45-й президент США угрожал вывести страну из НАТО.
На съезде Харрис официально согласилась баллотироваться на пост президента США. К слову, демократы официально выбрали её кандидатом на пост главы государства 20 августа. В случае победы политика вице-президентом станет губернатор Миннесоты Тим Уолз. Впрочем, Трамп сомневается в успехе соперницы. Прогнозы республиканца не беспочвенны — организованная миллиардером Илоном Маском репетиция выборов завершилась уверенной победой Трампа.
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