Харрис пообещала продолжить поддерживать Украину, если станет президентом США

Кандидат в президенты США Камала Харрис пообещала продолжить поддерживать Киев и партнёров Соединённых Штатов по НАТО, если станет главой государства. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления на Национальном съезде демократов в Чикаго в пятницу, 23 августа.

«Как президент я буду решительно поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», — отметила кандидат от Демократической партии.