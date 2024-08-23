Заключённый ИК-19, которому радикалы вспороли живот, помогал сотрудникам ФСИН

Как передаёт SHOT, Бойко был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Он потерял много крови, потому шансы на выживание крайне малы. В ИК-19 он попал за изнасилование и убийство несовершеннолетней, которое совершил в 2005 году в Абинском районе Краснодарского края. На тот момент ему было 27 лет. Его 20-летний срок заканчивается в следующем году.