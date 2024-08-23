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23 августа, 16:22

Заключённый ИК-19, которому радикалы вспороли живот, помогал сотрудникам ФСИН

SHOT: Заключённый ИК-19 Бойко, которого ранили радикалы, помогал ФСИН

Заключённый ИК-19 Александр Бойко помогал сотрудникам ФСИН во время захвата колонии радикалами. Ранее выдвигалась теория, что он был участником бунта. В ходе сопротивления осуждённого сильно ранили, вспоров живот.

Как передаёт SHOT, Бойко был доставлен в больницу с ножевыми ранениями. Он потерял много крови, потому шансы на выживание крайне малы. В ИК-19 он попал за изнасилование и убийство несовершеннолетней, которое совершил в 2005 году в Абинском районе Краснодарского края. На тот момент ему было 27 лет. Его 20-летний срок заканчивается в следующем году.

ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19
ФСИН: Погибли четверо захваченных в заложники сотрудников ИК-19

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Напавшие называли себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело. Штурм продлился около 30 минут. Преступников ликвидировали снайперы.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dias24h

Мария Любицкая
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