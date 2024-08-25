Во Франции после задержания Дурова заявили, что Париж показал «тираническую сущность»

Франция предстала перед миром как тирания после того, как задержала сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция показала миру тираническую сущность. Мы должны вырваться от этих сумасшедших!» — написал он на своей странице в соцсети X.