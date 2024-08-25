Во Франции после задержания Дурова заявили, что Париж показал «тираническую сущность»
Политик Филиппо: Задержав Дурова, Франция предстала перед миром как тирания
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Франция предстала перед миром как тирания после того, как задержала сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Франция показала миру тираническую сущность. Мы должны вырваться от этих сумасшедших!» — написал он на своей странице в соцсети X.
В связи с этим Филиппо задался вопросом, могут ли также «бросить в тюрьму» владельца X Илона Маска, если он прилетит во Францию.
Напомним, вечером 24 августа стало известно, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже — сразу после приземления. Основателя Telegram заключили под стражу, ему может грозить до 20 лет свободы по целому ряду обвинений. Основанием стал отказ предпринимателя сотрудничать с французскими властями. Его поддержали в Сети. МИД России подключился к ситуации. Тем временем во Франции призывают "покончить с безнаказанностью" мессенджера. Что ещё известно о деле бизнесмена — в материале Life.ru.