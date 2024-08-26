Подполье сообщило о десяти прилётах в Киеве и пригородах
Армия России нанесла уже около десяти ударов по Киеву и окраинам города. Об этом в своём телеграм-канале рассказал координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«В Киеве уже сложно считать, но около десятка — это вместе с окраиной города», — написал подпольщик.
Напомним, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали Саратовскую и Орловскую области. В результате было несколько пострадавших. Одна женщина до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Символично, что во время украинского телемарафона, где как раз говорили о миротворческих стремлениях Владимира Зеленского, произошёл блэкаут. Ранее ВС РФ провели одну из самых крупных атак по целям на территории Украины. Взрывы были зафиксированы во многих городах Украины. Подполье считает, что целями удара возмездия стали места дислокации иностранных наёмников и ангары с недавно подаренными Киеву F-16.
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