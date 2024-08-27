Главные новости СВО: Армия России освободила Калиново, украинские ДРГ пытаются зайти под Белгород, удар по ГЭС в Киеве, ситуация на 27 августа Армия России продвигается к городу Селидово в ДНР, из Харьковской области ВСУ пытаются попасть в Белгород, Украина опять осталась без света — дайджест в материале Life.ru. 26 августа, 21:20 Российский военнослужащий в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 27 августа

В Курской области противник пускает в бой новые штурмовые группы в различных направлениях. Безуспешно. За сутки ВСУ потеряли до 400 человек и 27 единиц техники. Общие потери киевского режима в ходе «курской авантюры» уже 6200 человек. Активные боевые действия идут у Черкасского Поречного, сообщает «Северный ветер». Украинские боевики пытались атаковать позиции ВС РФ, но были разгромлены. У Черкасской Конопельки российские военные перешли в контратаку.

Видео © Telegram / Минобороны России

Натиск врага в Курской области держат не только подразделения Минобороны, Росгвардии и ФСБ, но и территориальной обороны. Согласно поручению президента России Владимира Путина, из федерального бюджета будет обеспечиваться их финансирование. Средства пойдут в том числе на оснащение подразделений. Данные меры распространяются и на Белгородскую, и на Брянскую области.

ВСУ несут потери и в Сумской области, но продолжают туда стягивать силы для переброски в Курскую. Кроме проблем со светом, водой и газом жители Сумщины столкнулись и с экологической проблемой. Сообщают, что в реке Сейм происходит массовый мор рыбы. Стоит напомнить, что Сейм через Десну впадает в Днепр. Грядёт катастрофа? Неизвестно, но это точно не волнует режим Зеленского — ему важнее скрыть потери в Судже.

Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 27 августа

До 90 вэсэушников уничтожено в Волчанске и под Липцами в Харьковской области. Противник пытается забрасывать ДРГ в Белгородскую область через Харьковское направление. Одна из таких уничтожена в Казачьей Лопани. Киевское командование рассчитывало забросить их через госграницу, но боевиков остановила российская артиллерия.

— Планирует враг прорыв Белгородчины или отвлекает наши войска — вопрос отдельный. Но точно известно лишь одно, в любом из этих вариантов он получит по зубам, — пишет «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика (ДНР), 27 августа

Российский военнослужащий во время подготовки к стрельбе по украинским позициям в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Донецкой Народной Республике ВС РФ взяли под контроль село Калиново и СНТ «Котляревское». Таким образом, идёт наступление на город Селидово. Дальше выход на населённые пункты Мемрик и Михайловка. В ближайшее время будут хорошие новости из Новгородовки. Южная часть уже под флагом России. Утверждается, что здесь ВСУ не могут стабилизировать фронт. Кроме того, ВС РФ заканчивают освобождение Константиновки.

После нанесения удара по гостинице с иностранными наёмниками в Краматорске среди погибших обнаружили журналиста британского информационного агентства Reuters Райана Эванса. Примечательно, что сам он был бывшим военнослужащим Её Величества и оказался рядом с иностранцами. Все эти успехи — результат переброски резервов в Курскую область. При этом Зеленский, похоже, не собирается выводить войска из приграничья, что только играет на руку Армии России.

Удары по Украине продолжатся

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Случилось то, чего так долго ждали и в России, и на Украине, — массированный удар по объектам инфраструктуры, находящейся под контролем киевского режима. Сообщается, что под удар попали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Также ракеты и БПЛА прилетели по газокомпрессорным станциям и военным объектам. Координатор подполья Николаевской области Сергей Лебедев заявляет, что в Ивано-Франковске могут быть поражены истребители F-16.

В Киеве удар пришёлся по местной ГЭС. Предварительно известно, что выведен из строя машинный зал. Также, возможно, пострадала дамба. После прилётов начали приходить сообщения о том, что она перекрыта для движения.

— Сейчас по всей стране идёт ликвидация последствий российского удара. Это был один из самых крупных ударов — комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни «шахедов», — сказал глава киевского режима Владимир Зеленский в утреннем обращении.

Военный дрон Shahed-136. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

В России же оценивают точность ударов. Автор телеграм-канала Condottiero считает, что удары были нанесены прямо в цели. Называет он произошедшее вбиванием клина в украинскую экономику, энергетику и государственность. В Госдуме же считают, что на этом поражение объектов на подконтрольной Украине территории не закончатся. Глава парламентского Комитета по обороне Андрей Картаполов называет сегодняшние удары ответом за Курскую область. Рыбарь напоминает, что «систематическое поражение целей» способно нанести ощутимый ущерб — именно этим и стоит продолжать заниматься.

Авторы Даниил Черных