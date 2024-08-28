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28 августа, 14:04

Байден случайно выдал слабое место Украины после крупнейшего «‎удара возмездия»

Военный эксперт Кошкин: Ослабление сил ПВО Украины будет продолжаться

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины постепенно ослабевает в ходе активных боевых действий с вооруженными силами РФ. Такую оценку дал полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».

«Сам [президент США] Джо Байден ставит сейчас задачу первым делом поставлять только средства ПВО, потому что возможности у Вооружённых сил Украины (ВСУ) сильно ослабли», — отметил полковник в отставке.

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Он добавил, что Джо Байден пытается собрать четыре батареи из европейских государств и заставить их передать Украине. Однако даже если у американского лидера получится это сделать, маловероятно, что баланс сил будет изменён в сторону ВСУ, рассказал эксперт.

«Речь идёт о том, что американцы пытаются сейчас сконцентрировать усилия, чтобы снабдить Украину средствами ПВО, но это вызывает у них трудности. А раз так, то сказать, что это серьёзно изменит ситуацию с соотношением сил, будет не совсем правильно, то есть ослабление сил ПВО у ВСУ будет продолжаться», — считает Кошкин.

Напомним, что в США забили тревогу после того, как Российская армия начала наносить массированные удары возмездия по критическим важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Эти действия оголили слабые места украинской обороны. Даже поставки истребителей F-16, которые могли бы защитить страну, не помогли. Киев начал терять объекты энергетики, что привело к частичному блэкауту в стране. Украинские власти назвали эту атаку одной из самых мощных, сообщив о сотнях выпущенных ракет и дронов. За рубежом открыли ещё одну слабость украинской обороны — отсутствие эшелонированной ПВО.

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Telegram / Минобороны России

Алёна Зиновьева
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