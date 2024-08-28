Байден случайно выдал слабое место Украины после крупнейшего «‎удара возмездия»

Противовоздушная оборона (ПВО) Украины постепенно ослабевает в ходе активных боевых действий с вооруженными силами РФ. Такую оценку дал полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру».

«Сам [президент США] Джо Байден ставит сейчас задачу первым делом поставлять только средства ПВО, потому что возможности у Вооружённых сил Украины (ВСУ) сильно ослабли», — отметил полковник в отставке.

Он добавил, что Джо Байден пытается собрать четыре батареи из европейских государств и заставить их передать Украине. Однако даже если у американского лидера получится это сделать, маловероятно, что баланс сил будет изменён в сторону ВСУ, рассказал эксперт.