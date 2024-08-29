Травма и неожиданный конец: Предсезонный матч «Металлурга» и «Нефтехимика» завершился скандалом
Разин увёл «Металлург» со льда из-за решения судей в предсезонном матче
Тренер «Металлурга» Андрей Разин. Обложка © Telegram / RAZ I GOL
Матч предсезонного турнира Мемориал Ивана Харитоновича Ромазана между магнитогорским «Металлургом» и нижнекамским «Нефтехимиком» завершился крупным скандалом. За 11 минут до окончания основного времени тренер «Магнитки» Андрей Разин увёл спортсменов со льда в знак протеста против решения судей, несмотря на преимущество в счёте.
Причиной инцидента стал эпизод в середине третьего периода, когда защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов провёл жёсткий силовой приём атакующему игроку соперников Даниилу Вовченко. В результате удара форвард хозяев потерял сознание и был госпитализирован. Впрочем, судьи не увидели в произошедшем нарушения правил.
Жёсткий силовой приём в исполнении Абросимова. Видео © Telegram / ХК «Металлург»
Разин не принял решение арбитров и увёл игроков команду с площадки. В результате клубу было засчитано техническое поражение. На послематчевой пресс-конференции тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев обвинил во всём самого Вовченко, но его магнитогорский коллега с выводами не согласился.
«Надо, наверное, подразделять: есть хоккеисты, а есть вот... антихоккеисты. Не понимаю таких моментов, я их не перевариваю. За такое просто надо пожизненно человека наказывать, дисквалифицировать. Это моё личное мнение», — высказался Разин о приёме Абросимова.
Тяжёлую травму в игре пятого тура Российской Премьер-Лиги получил и полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков. Спортсмен сломал лучевую кость правой руки. Валерий Карпин включил игрока в расширенный состав сборной страны перед матчами с Вьетнамом и Таиландом, но Глушенков их пропустит. Без игрока «забуксовал» и весь «Зенит».