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28 августа, 23:04

Травма и неожиданный конец: Предсезонный матч «Металлурга» и «Нефтехимика» завершился скандалом

Разин увёл «Металлург» со льда из-за решения судей в предсезонном матче

Тренер «Металлурга» Андрей Разин. Обложка © Telegram / RAZ I GOL

Тренер «Металлурга» Андрей Разин. Обложка © Telegram / RAZ I GOL

Матч предсезонного турнира Мемориал Ивана Харитоновича Ромазана между магнитогорским «Металлургом» и нижнекамским «Нефтехимиком» завершился крупным скандалом. За 11 минут до окончания основного времени тренер «Магнитки» Андрей Разин увёл спортсменов со льда в знак протеста против решения судей, несмотря на преимущество в счёте.

Причиной инцидента стал эпизод в середине третьего периода, когда защитник «Нефтехимика» Роман Абросимов провёл жёсткий силовой приём атакующему игроку соперников Даниилу Вовченко. В результате удара форвард хозяев потерял сознание и был госпитализирован. Впрочем, судьи не увидели в произошедшем нарушения правил.

Жёсткий силовой приём в исполнении Абросимова. Видео © Telegram / ХК «Металлург»

Разин не принял решение арбитров и увёл игроков команду с площадки. В результате клубу было засчитано техническое поражение. На послематчевой пресс-конференции тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев обвинил во всём самого Вовченко, но его магнитогорский коллега с выводами не согласился.

«Надо, наверное, подразделять: есть хоккеисты, а есть вот... антихоккеисты. Не понимаю таких моментов, я их не перевариваю. За такое просто надо пожизненно человека наказывать, дисквалифицировать. Это моё личное мнение», — высказался Разин о приёме Абросимова.

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Илья Пушкарев
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