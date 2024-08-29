«Очнитесь»: В Госдуме предупредили покидающих Россию об опасности повторить участь Дурова
Депутат Шеремет предупредили покидающих РФ об опасности повторить участь Дурова
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Уезжающие из России должны всегда помнить, что за границей их может ожидать судьба основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира», – сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».
Он отметил, что выезжающие россияне на Западе рассматриваются лишь в качестве «разменной монеты». Показательное задержание Дурова во Франции доказывает «палочную демократию на Западе», указал парламентарий.
Напомним, накануне суд в Париже постановил отпустить задержанного основателя Telegram Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. Основатель Telegram будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Предпринимателю вменяют целый ряд преступлений, и лишь по одному из эпизодов ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Защита бизнесмена считает это абсурдом. По мнению экспертов, следствие по делу Дурова может занять до двух лет.