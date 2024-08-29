«Очнитесь»: В Госдуме предупредили покидающих Россию об опасности повторить участь Дурова

Уезжающие из России должны всегда помнить, что за границей их может ожидать судьба основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира», – сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».