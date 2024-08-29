«Поверхностный, скрытный и инфантильный»: Психолог объяснила вкус Павла Дурова на женщин

Все эти всплывшие подробности не делают чести Павлу Дурову. И дело даже не в том, что, подобно многим состоятельным мужчинам, он выбирает в спутницы девушек исключительно модельной внешности. Обычно так поступают те, кто стремится создать образ миллионера и плейбоя в глазах окружающих. Отношения «для картинки» с девушками, часто неотличимыми друг от друга, редко когда перерастают во что-то серьёзное просто потому, что у мужчины нет такой цели. По этой причине после новости о беременности, Дуров расстался с Бако и тут же нашёл утешение в обществе Вавиловой.