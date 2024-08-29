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29 августа, 11:52

«Поверхностный, скрытный и инфантильный»: Психолог объяснила вкус Павла Дурова на женщин

Психолог Малышева: Павел Дуров выбирает моделей из-за внутренней неуверенности

Юлия Вавилова, Павел Дуров и Ирина Болгар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) julivavilova, © Getty Images / Manual Blondeau - Corbis, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Юлия Вавилова, Павел Дуров и Ирина Болгар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) julivavilova, © Getty Images / Manual Blondeau - Corbis, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar

Ситуация с задержанием Павла Дурова во французском аэропорту не только всколыхнула интерес к его персоне, но и вынесла на суд общественности подробности его, как оказалось, весьма насыщенной личной жизни. Сразу две девушки модельной личности, Ирина Болгар (предположительно, мать троих детей Дурова) и венгерская модель Диана Бако (также, предположительно, беременная от Дурова) рассказали о своих претензиях к основателю Telegram. Третья девушка, его спутница Юлия Вавилова, пока хранит молчание. О том, почему бизнесмен выбирает таких роковых красоток, Life.ru объяснила психолог Наталья Малышева.

Все эти всплывшие подробности не делают чести Павлу Дурову. И дело даже не в том, что, подобно многим состоятельным мужчинам, он выбирает в спутницы девушек исключительно модельной внешности. Обычно так поступают те, кто стремится создать образ миллионера и плейбоя в глазах окружающих. Отношения «для картинки» с девушками, часто неотличимыми друг от друга, редко когда перерастают во что-то серьёзное просто потому, что у мужчины нет такой цели. По этой причине после новости о беременности, Дуров расстался с Бако и тут же нашёл утешение в обществе Вавиловой.

Наталья Малышева

Психолог

Все эти всплывшие подробности не делают чести Павлу Дурову. И дело даже не в том, что, подобно многим состоятельным мужчинам, он выбирает в спутницы девушек исключительно модельной внешности. Обычно так поступают те, кто стремится создать образ миллионера и плейбоя в глазах окружающих. Отношения «для картинки» с девушками, часто неотличимыми друг от друга, редко когда перерастают во что-то серьёзное просто потому, что у мужчины нет такой цели. По этой причине после новости о беременности, Дуров расстался с Бако и тут же нашёл утешение в обществе Вавиловой.
Все эти всплывшие подробности не делают чести Павлу Дурову. И дело даже не в том, что, подобно многим состоятельным мужчинам, он выбирает в спутницы девушек исключительно модельной внешности. Обычно так поступают те, кто стремится создать образ миллионера и плейбоя в глазах окружающих. Отношения «для картинки» с девушками, часто неотличимыми друг от друга, редко когда перерастают во что-то серьёзное просто потому, что у мужчины нет такой цели. По этой причине после новости о беременности, Дуров расстался с Бако и тут же нашёл утешение в обществе Вавиловой.

Психолог считает, что Павел Дуров раскрылся как человек «поверхностный и весьма инфантильный». По мнению Малышевой, мультимиллионер не готов нести ответственность за свои поступки, избегает любого рода привязанностей, не только в личных отношениях, но и в быту. Он ведёт сверхзакрытый образ жизни, что может говорить как о том, что ему есть что скрывать, так и о внутренней неуверенности в себе (отсюда же и отношения с девушками модельной внешности).

«Он весьма высокомерен. При этом ему не откажешь в целеустремлённости и определённом предпринимательском таланте», — добавила собеседница Life.ru.

Что известно про женщин Павла Дурова — кто они и сколько у миллиардера детей
Что известно про женщин Павла Дурова — кто они и сколько у миллиардера детей

Напомним, в июле появилась информация, что Дуров является отцом трёх ангелочков. Мать детей — Ирина Болгар, с которой он якобы учился в Санкт-Петербурге. По её словам, со всей семьёй с 2020 года она проживает в Швейцарии. Сам миллиардер провокационно отреагировал на раскрытую информацию. Он рассказал, что стал отцом более 100 детей, потому что сдал сперму в клинике, что и сделало его "супермногодетным". Позже Болгар заявила, что подала против экс-возлюбленного иск в Швейцарии за якобы избиение сына, и суд лишил основателя мессенджера Telegram родительских прав.

Ольга Годуненко
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