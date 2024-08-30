Бывший экскурсовод «Патриота» подал в суд на экс-замглавы Минобороны РФ Попова
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов. Обложка © Telegram / Минобороны России
Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал иск в суд на бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, который курировал работу учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судебные материалы.
Экскурсовод хотел в прошлом году привлечь к ответственности Министерство культуры. В иске он указал о якобы бесчисленных нарушениях хранения экспонатов в музее, о чём неоднократно москвич говорил администрации. Мужчина на заседание суда не явился.
Представитель Минкульта отметил, что информация о сохранности экспонатов им не поступала. Кроме того, экскурсовод не смог доказать, что направлял обращения в ведомство, в результате ему было отказано в удовлетворении иска.
Через какое-то время экскурсовод подал иск к руководству парка «Патриот», который тоже оставили без удовлетворения. Мужчина пояснил, что с 2020 года просил о личной встрече с начальством и даже направлял обращение на имя Попова. Весной этого года москвич подал иск уже к самому генералу, но суть документа не раскрывается.
Вместе с тем военные следователи допросили супругу Попова — Ларису, а также двух его сыновей по делу о хищениях в «Патриоте». Как передаёт ТАСС, адвокат не имеет сведений о следственных мероприятиях с семьёй своего подзащитного. Известно, что старший сын генерала — Роман — торговал военной амуницией. Также до 2021 года он был учредителем Химкинской федерации каратэ киокусинкай.
Напомним, что 29 августа СК сообщил о задержании бывшего замминистра обороны Павла Попова. Генерал проходит по делу о мошенничестве. По данным следствия, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал запаса обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей, однако Попов не признаёт вину в хищениях в «Патриоте». Генерала уже отправили в СИЗО. Life.ru также узнал, что один из сыновей Попова активно торговал в Сети «снарягой».