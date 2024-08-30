Бывший экскурсовод «Патриота» подал в суд на экс-замглавы Минобороны РФ Попова

Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал иск в суд на бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, который курировал работу учреждения. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судебные материалы.

Экскурсовод хотел в прошлом году привлечь к ответственности Министерство культуры. В иске он указал о якобы бесчисленных нарушениях хранения экспонатов в музее, о чём неоднократно москвич говорил администрации. Мужчина на заседание суда не явился.

Представитель Минкульта отметил, что информация о сохранности экспонатов им не поступала. Кроме того, экскурсовод не смог доказать, что направлял обращения в ведомство, в результате ему было отказано в удовлетворении иска.

Через какое-то время экскурсовод подал иск к руководству парка «Патриот», который тоже оставили без удовлетворения. Мужчина пояснил, что с 2020 года просил о личной встрече с начальством и даже направлял обращение на имя Попова. Весной этого года москвич подал иск уже к самому генералу, но суть документа не раскрывается.