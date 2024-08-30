«Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан»: Захарова обратилась к французам, арестовавшим Дурова

Комментируя доводы Франции для ареста и судебного разбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в таком случае французские власти должны обратить внимание и на других не менее известных нарушителей закона. Об этом она написала в своём телеграм-канале.