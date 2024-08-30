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30 августа, 17:19

«Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан»: Захарова обратилась к французам, арестовавшим Дурова

Захарова: После ареста Дурова французы обязаны задержать Байдена и Зеленскому

Комментируя доводы Франции для ареста и судебного разбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в таком случае французские власти должны обратить внимание и на других не менее известных нарушителей закона. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

«Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в «отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершённых организованной группой», то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан», — говорится в сообщении.

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Как сообщал Life.ru, Дурова задержали в Париже 24 августа. Бизнесмену вменяют целый ряд преступлений, только по одному эпизоду ему грозит солидный срок — до десяти лет лишения свободы. Задержание основателя Telegram в парижском аэропорту вызвало международный скандал. Суд в Париже решил отпустить Дурова на свободу, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором, то есть выехать из Франции он не сможет. Более того, основатель Telegram должен проживать по определённому адресу.

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Telegram / Мария Захарова

Мария Любицкая
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