Экс-замглавы МО РФ Попов может в СИЗО заказывать еду из магазина и вещи с маркетплейса

По данным телеграм-канала, Попову позволено гулять не более часа в день, заказывать еду из магазина и вещи с маркетплейса. К его услугам — библиотека, в которой он может взять себе книги. Сейчас он находится в специальной зоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов.