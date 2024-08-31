Экс-замглавы МО РФ Попов может в СИЗО заказывать еду из магазина и вещи с маркетплейса
Экс-замглавы МО РФ Попов находится в зоне безопасного содержания СИЗО «Бутырка»
Экс замглавы МО РФ Павел Попов. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Арестованный экс-замминистра обороны Павел Попов находится в зоне безопасного содержания столичного СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Попову позволено гулять не более часа в день, заказывать еду из магазина и вещи с маркетплейса. К его услугам — библиотека, в которой он может взять себе книги. Сейчас он находится в специальной зоне, где пребывают сотрудники силовых ведомств и правоохранительных органов.
В ближайшее время к Попову прибудет его адвокат, который ознакомится с материалами дела и изучит вопрос о возможном переводе генерала армии под домашний арест.
Напомним, 29 августа СК сообщил о задержании бывшего замминистра обороны Павла Попова. Он проходит по делу о мошенничестве. По версии следствия, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал запаса обогатился за счёт учреждения, действуя вместе с директором Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО Владимиром Шестеровым. Попову грозит до десяти лет лишения свободы. У него уже нашли недвижимость на сотни миллионов рублей, однако Попов не признаёт вину в хищениях в «Патриоте». Генерала уже отправили в СИЗО.