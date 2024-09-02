На Украине юмористическое шоу показало балет «ТЦКшное озеро» и унизило власть
Участники «Дизельшоу» на Украине показали, как ВСУ набирают солдат на фронт
Двоякое и непонятное представление показали на Украинском юмористическом шоу «Дизельшоу». Участники программы презентовали зрителям балет «ТЦКшное озеро». Правда, юмор оценили не граждане Незалежной.
Балет «ТЦКшное озеро» показали на Украинском юмористическом шоу «Дизельшоу». Обложка © Telegram / Анатолий Шарий
В рамках выступления актёры показали сцену от момента поимки будущего солдата и до его «добровольного» прихода в военкомат. Поначалу зрители смеялись с происходящего, а потом сарказм зашёл достаточно далеко. Украинские актёры по факту показали настоящую сцену, как на самом деле бойцы со стороны ВСУ оказываются на фронте.
Смысл балета заключался в том, что сегодня на Украине людей просто отлавливают и отправляют «на убой». При этом большая часть тех самых пойманных мужчин уже погибла, сражаясь за честь киевского режима. Украине осталось показать лишь сцену из морга, правда, непонятно, будет ли народ также смеяться.
На фоне унизительного шоу Life.ru рассказал о том, что армия ВСУ продолжает терять свою армию. В этот раз бойцы киевского режима потеряли до 520 военнослужащих в зоне работы группировки «Юг» ВС России. Напомним, что из-за незавидного положения ВСУ было решено отправлять на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Всю страну «накрыла» силовая мобилизация, предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников. Накануне украинские военкомы даже украли водителя автобуса, оставив 50 пассажиров на заправке. А на днях могилизаторы из ВСУ кулаками загнали доходягу из Одессы на фронт.
Участники «Дизельшоу» унизили Украину на одном из выступлений. Обложка © Telegram / Анатолий Шарий