На Украине юмористическое шоу показало балет «ТЦКшное озеро» и унизило власть

Двоякое и непонятное представление показали на Украинском юмористическом шоу «Дизельшоу». Участники программы презентовали зрителям балет «ТЦКшное озеро». Правда, юмор оценили не граждане Незалежной.

Балет «ТЦКшное озеро» показали на Украинском юмористическом шоу «Дизельшоу». Обложка © Telegram / Анатолий Шарий

В рамках выступления актёры показали сцену от момента поимки будущего солдата и до его «добровольного» прихода в военкомат. Поначалу зрители смеялись с происходящего, а потом сарказм зашёл достаточно далеко. Украинские актёры по факту показали настоящую сцену, как на самом деле бойцы со стороны ВСУ оказываются на фронте.