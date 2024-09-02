Посольство РФ сообщило о хамстве Парижа после запроса по Дурову

Париж оставил без ответа запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей. Об игноре рассказали журналистам в посольстве РФ во Франции.

«В период, когда Павел Дуров находился под стражей, консульский доступ к нему предоставлен не был. В целом, никакой ответ – ни положительный, ни отрицательный – французская сторона на наш запрос до сих пор не дала», — уточнили в дипмиссии.