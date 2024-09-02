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2 сентября, 11:47

Посольство РФ сообщило о хамстве Парижа после запроса по Дурову

Париж оставил без ответа запрос посольства РФ о консульском доступе к Дурову

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Париж оставил без ответа запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей. Об игноре рассказали журналистам в посольстве РФ во Франции.

«В период, когда Павел Дуров находился под стражей, консульский доступ к нему предоставлен не был. В целом, никакой ответ – ни положительный, ни отрицательный – французская сторона на наш запрос до сих пор не дала», — уточнили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что Дуров и его представители также не обращались за помощью к российским дипломатам.

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Напомним, суд в Париже постановил отпустить задержанного Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. Основатель Telegram будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС.

Андрей Бражников
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