Посольство РФ сообщило о хамстве Парижа после запроса по Дурову
Париж оставил без ответа запрос посольства РФ о консульском доступе к Дурову
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Париж оставил без ответа запрос российских дипломатов о предоставлении консульского доступа к основателю Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей. Об игноре рассказали журналистам в посольстве РФ во Франции.
«В период, когда Павел Дуров находился под стражей, консульский доступ к нему предоставлен не был. В целом, никакой ответ – ни положительный, ни отрицательный – французская сторона на наш запрос до сих пор не дала», — уточнили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что Дуров и его представители также не обращались за помощью к российским дипломатам.
Напомним, суд в Париже постановил отпустить задержанного Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. Основатель Telegram будет находиться под надзором и не сможет покинуть Францию. Основателю Telegram вменяют целый ряд обвинений, по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита Дурова считает это абсурдом и подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы ЕС.