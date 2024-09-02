СМИ узнали, как Павел Дуров будет вносить назначенный судом залог
РИАН: Дуров внесёт частями залог в пять миллионов евро, назначенный судом Парижа
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель Telegram Павел Дуров внесёт частями залог в пять миллионов евро, назначенный судом Парижа. Об этом журналистам сообщили в Прокуратуре французской столицы. Сколько уже заплатил предприниматель, не указывается.
«Предполагается, что депозит будет внесён несколькими частями», — сказал собеседник РИА «Новости».
Напомним, суд в Париже постановил отпустить Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. На время следствия бизнесмен будет находиться под надзором правоохранителей, ему запретили покидать Францию. Россиянину вменяют целый ряд преступлений, и лишь по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита бизнесмена называет претензии абсурдом и подчёркивает, что мессенджер Telegram соблюдает европейское законодательство.