Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 15:11

СМИ узнали, как Павел Дуров будет вносить назначенный судом залог

РИАН: Дуров внесёт частями залог в пять миллионов евро, назначенный судом Парижа

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель Telegram Павел Дуров внесёт частями залог в пять миллионов евро, назначенный судом Парижа. Об этом журналистам сообщили в Прокуратуре французской столицы. Сколько уже заплатил предприниматель, не указывается.

«Предполагается, что депозит будет внесён несколькими частями», — сказал собеседник РИА «Новости».

Посольство РФ сообщило о хамстве Парижа после запроса по Дурову
Посольство РФ сообщило о хамстве Парижа после запроса по Дурову

Напомним, суд в Париже постановил отпустить Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. На время следствия бизнесмен будет находиться под надзором правоохранителей, ему запретили покидать Францию. Россиянину вменяют целый ряд преступлений, и лишь по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита бизнесмена называет претензии абсурдом и подчёркивает, что мессенджер Telegram соблюдает европейское законодательство.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Задержание Павла Дурова
  • Павел Дуров
  • Франция
  • Telegram
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров