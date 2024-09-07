5 примет, по которым в ближайшее время большой войны не будет Какие народные приметы могут говорить о приближении новой мировой войны и почему по ним в ближайшее время Россию ждёт мир. 6 сентября, 21:10 Многих сейчас волнует: будет или не будет большая война? Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski, fizkes

Русские выстроили своё государство, защищая его от бесконечных нашествий и набегов. С одной стороны Русь терзали кочевники, с другой — католики-крестоносцы. Поэтому верования русского народа щедры на приметы о войне.

Грибы хоть косой коси

Хотите верьте, а хотите нет, огромный урожай грибов на Руси по народным приметам предвещал большую войну. Причём это должен был быть не просто год, урожайный на грибы, а грибов должно быть хоть косой коси.

По воспоминаниям московского помещика С. Глинки, 1811 год был необычайно богат на белые грибы и на рыжики. Крестьяне забивали бочки солёными грибами, а амбары — сушёными. Это спасло их от голода: когда французские солдаты грабили крестьян, грибы не трогали — не знали, что это такое.

На Руси бытовала поговорка «Много грибов — много гробов». Фото © «Шедеврум»

А вот 1812 год богат на грибы не был. В лесах росли одни шампиньоны — «пустой гриб» для крестьянина.

1940 и 1941 годы тоже отличились большим урожаем боровиков. Росли они по стерне, после убранной ржи. Многие бабушки позже рассказывали, что грибов было хоть косой коси, росли там, где никогда не было, целыми полянами и дорожками. Именно тогда вспомнили о примете: много грибов — много гробов.

Микологи смеются над такими приметами, но далеко не все. Некоторые специалисты считают грибы мистическими организмами и не исключают, что связь есть. 2024 год по-настоящему грибным так и не стал, хотя кое-где и отмечали урожай груздей и рыжиков.

Перед войной рождаются мальчики

Действительно, многие женщины в СССР вспоминали, что прямо перед Великой Отечественной войной в роддомах на свет появлялись в основном мальчики. В небольших сельских роддомах за день могло не появиться на свет ни одной девочки. Роженицы удивлялись, а опытные акушерки качали головами — не к добру.

В СССР прямо перед Великой Отечественной войной стало рождаться много мальчиков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sopotnicki

Статистическое соотношение мальчиков и девочек в России среди детей до четырёх лет такое: на 1000 мальчиков приходится 943 девочки. Обо всей стране ещё рано говорить, но данные по регионам внушают оптимизм. Например, в Костромской области за 7 месяцев появилось 1290 мальчиков и 1220 девочек. А в Новосибирской области за 5 месяцев родилось 5329 мальчиков и 4878 девочек. Как видите, изменений в соотношении полов новорождённых нет. К миру, не иначе.

Три кометы

Известно, что перед Отечественной войной 1812 года на небе появилась комета. Крестьяне называли её «волосатой звездой» — комета имела огромный, мохнатый хвост. Не обошёл это явление своим вниманием даже писатель Лев Толстой в романе «Война и мир».

В 1941 году, перед нападением гитлеровской Германии, жители СССР могли невооружённым глазом наблюдать сразу три кометы. В январе, в феврале и в июне.

Кометы на небосводе есть, но их почти не видно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

В 2024 году мы можем наблюдать на небосклоне аж шесть комет. Но вот незадача: все они будут либо доступны для наблюдений жителям Южного полушария Земли, либо их можно рассмотреть только в бинокль или телескоп.

Нашествие змей и волков

В деревнях в советское время старухи рассказывали, что приметой, указывающей на близкую войну, было нашествие змей. В Сибири старожилы качали головами: «Змей было страсть много! Ползли в деревню с гор и из леса. Страшно было. Никогда — ни до, ни после — такого не бывало!»

Во время войны змеи заползали прямо в деревни. Фото © «Шедеврум»

Ещё одной приметой военного времени было появление огромной популяции волков. Они нападали зимой на одиноких путников и, ничего не боясь, заходили в деревни и крупные посёлки.

В 2024 году змей в Сибири найти сложно. Местное население считает, что в 90-е годы их буквально «съели» китайские мигранты — деликатес. Популяция до сих пор не восстановилась. Стабильна в России и популяция волков — 64–68 тысяч особей. Да, проблемы с ними бывают, особенно на севере, однако проблемы эти длятся годами, ничего из ряда вон выходящего нет.

Массовая гибель птиц

Ещё одной верной приметой после Великой Отечественной войны стали считать массовую гибель птиц, которая случилась в 1941 году в Ленинграде. По мистическому стечению обстоятельств орнитологи объясняли её тем, что птицам не хватало корма — популяция насекомых резко сократилась. Словно природа сама предупреждала город о грядущем голоде.

В 2024 году такого явления биологами зафиксировано не было.

Авторы Майя Новик