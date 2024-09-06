Уничтожение F-16 вызвало вопросы о подготовке украинских пилотов
WSJ: Запад не изменит программу подготовки летчиков ВСУ после уничтожения F-16
Потеря украинцами переданного истребителя F-16 вызвала множество вопросов у партнёров Киева. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), после происшествия западные чиновники начали спорить о том, насколько было целесообразно отправлять в бой самолёты, учитывая отсутствие пилотов с достаточным для этого опытом.
«Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину», — пишет газета.
Тем не менее Запад не собирается менять программу подготовки пилотов ВСУ. В материале также указано, что «Украина ещё не нашла доказательств уничтожения истребителя».
Напомним, 28 августа стало известно о потере ВСУ первого из поставленных Западом самолётов F-16. Также погиб пилот самолёта, подполковник Алексей Месь. Командование войск Украины подтвердило потерю воздушного судна. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что причиной крушения стал дружественный огонь из ЗРК Patriot. За эти слова её могут наказать. В Соединённых Штатах назвали потерю F-16 критической потерей для Киева.
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