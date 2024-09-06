Уничтожение F-16 вызвало вопросы о подготовке украинских пилотов

Потеря украинцами переданного истребителя F-16 вызвала множество вопросов у партнёров Киева. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), после происшествия западные чиновники начали спорить о том, насколько было целесообразно отправлять в бой самолёты, учитывая отсутствие пилотов с достаточным для этого опытом.

«Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину», — пишет газета.