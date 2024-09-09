Свидетели дали показания против умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для СВО

Бизнесмен Игорь Котельников, который умер в СИЗО, причастен к делу об особо крупной растрате, связанной с делом о сухпайках для российской армии. Этот факт подтвердили свидетели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления, что объективно усматривается из показаний свидетелей, обвиняемых, протоколов обысков, результатов оперативно-разыскной деятельности и иных материалов, представленных следователем в обосновании заявленного ходатайства», — говорится в документе.