Свидетели дали показания против умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках для СВО
Свидетели: Фигурант дела о сухпайках Котельников причастен к крупной растрате
Бизнесмен Игорь Котельников, который умер в СИЗО, причастен к делу об особо крупной растрате, связанной с делом о сухпайках для российской армии. Этот факт подтвердили свидетели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
«Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления, что объективно усматривается из показаний свидетелей, обвиняемых, протоколов обысков, результатов оперативно-разыскной деятельности и иных материалов, представленных следователем в обосновании заявленного ходатайства», — говорится в документе.
Так также сказано, что Котельников мог скрыться от следствия или оказать противодействие расследованию. При этом сам предприниматель не соглашался с предъявленными обвинениями и настаивал на домашнем аресте. Суд постановил заключить его под стражу до 5 августа, 13 июля стало известно, что он умер в СИЗО.
Напомним, что основным фигурантом дела о сухпайках стал 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Его подозревают в совместных делах с Грязинским пищевым комбинатом, который имел многомиллионные госконтракты, но не выполнял контрактных обязательств. Помимо бюджета МО от коррупционной схемы пострадали и солдаты, в том числе и участники СВО. Так, например, под видом мясных говяжьих консервов им подсовывали дешёвую курятину и свинину. В итоге экспертиза установила, что сухпайки, которые фигурируют в деле, не отвечают установленным требованиям и должны быть запрещены. Позже список фигурантов дела пополнился фамилией Котельникова, который мешал следствию и препятствовал сбору доказательной базы.
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