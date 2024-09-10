В Орловской области ночью сбит один украинский беспилотник, пострадавших нет

В Орловской области минувшей ночью был сбит дрон ВСУ. К счастью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Этой ночью наш регион вновь был атакован — сбит один вражеский БПЛА. Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы», — написал глава области в телеграм-канале.

Напомним, минувшей ночью Киев предпринял крупную попытку атаковать территорию России, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО сбили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два беспилотника попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших.