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10 сентября, 07:06

Детсад в Кашире повреждён после отражения атаки украинских дронов

В Подмосковной Кашире в результате атаки украинских БПЛА выбило несколько окон в детском саду. Сейчас дошкольное учреждение не работает.

«Стёкла выбиты. Садик не работает сегодня», — рассказала сотрудница учреждения ТАСС.

Ранее местные власти сообщили, что обломки сбитого дрона упали на улицах Горького и Луговой, осколками также повреждён частный жилой дом.

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«Заехал поспать»: Один из дронов ВСУ задел квартиру Брутто из «Каспийского груза» в Подмосковье

Напомним, что ночью 10 сентября ВСУ устроили массовый налёт дронов на территорию России. Силами ПВО были сбиты и перехвачены 144 украинских беспилотника самолётного типа. Самые значительные разрушения — в подмосковном Раменском. Там два дрона попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек пострадали. Также силы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске. Всё, что известно к этой минуте — в материале Life.ru.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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