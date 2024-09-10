Детсад в Кашире повреждён после отражения атаки украинских дронов
В Подмосковной Кашире в результате атаки украинских БПЛА выбило несколько окон в детском саду. Сейчас дошкольное учреждение не работает.
«Стёкла выбиты. Садик не работает сегодня», — рассказала сотрудница учреждения ТАСС.
Ранее местные власти сообщили, что обломки сбитого дрона упали на улицах Горького и Луговой, осколками также повреждён частный жилой дом.
Напомним, что ночью 10 сентября ВСУ устроили массовый налёт дронов на территорию России. Силами ПВО были сбиты и перехвачены 144 украинских беспилотника самолётного типа. Самые значительные разрушения — в подмосковном Раменском. Там два дрона попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек пострадали. Также силы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске. Всё, что известно к этой минуте — в материале Life.ru.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин