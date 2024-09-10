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10 сентября, 07:18

СК возбудил дело о теракте после массированной атаки дронов ВСУ

Последствия атаки ВСУ в Раменском. Фото © Life.ru

Последствия атаки ВСУ в Раменском. Фото © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников, которая произошла ночью 10 сентября.

Последствия атаки ВСУ в Раменском. Видео © Life.ru

«В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении СК РФ.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства преступления.

Life.ru побывал в квартире, пострадавшей больше всего при атаке дронов на Раменское
Life.ru побывал в квартире, пострадавшей больше всего при атаке дронов на Раменское

Напомним, что ночью 10 сентября ВСУ устроили массовый налёт дронов на территорию России. Силами ПВО были сбиты и перехвачены 144 украинских беспилотника самолётного типа. Самые значительные разрушения — в подмосковном Раменском. Там два дрона попали в жилые дома, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине. Несколько человек пострадали. Также силы ПВО работали в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске. Всё, что известно к этой минуте — в материале Life.ru.

Александра Вишнякова
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