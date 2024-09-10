Появилось видео ликвидации беспилотника ВСУ, который летел в аэропорт Домодедово
На видео попал момент ликвидации украинского беспилотника «Лютый» в небе над Ленинским городским округом Московской области. Кадры работы российской ПВО публикует Mash. По данным телеграм-канала, летательный аппарат направлялся в аэропорт Домодедово.
Беспилотник сбили над Ленинским округом. Видео © Mash
Напомним, прошлой ночью ВСУ предприняли масштабную попытку атаковать российскую территорию, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО уничтожили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных аппарата попали в жилые дома, инициировав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Life.ru публиковал видео момента падения одного из дронов.