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10 сентября, 09:10

Появилось видео ликвидации беспилотника ВСУ, который летел в аэропорт Домодедово

На видео попал момент ликвидации украинского беспилотника «Лютый» в небе над Ленинским городским округом Московской области. Кадры работы российской ПВО публикует Mash. По данным телеграм-канала, летательный аппарат направлялся в аэропорт Домодедово.

Беспилотник сбили над Ленинским округом. Видео © Mash

Собянин: В городском округе Домодедово ПВО сбила два беспилотника
Собянин: В городском округе Домодедово ПВО сбила два беспилотника

Напомним, прошлой ночью ВСУ предприняли масштабную попытку атаковать российскую территорию, и больше всего «досталось» Подмосковью. Силы ПВО уничтожили и перехватили в столичном регионе 20 дронов, в том числе в Коломне, Домодедово, Люберцах, Подольске и Раменском. В последнем два летательных аппарата попали в жилые дома, инициировав пожары. Известно о гибели 46-летней женщины и нескольких пострадавших. Life.ru публиковал видео момента падения одного из дронов.

Обложка ©

Mash

Николай Рюмин
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