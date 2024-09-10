В Курской области ограничат проезд транзитного транспорта через промзону АЭС

Власти Курской области ограничили проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, это сделано в условиях действующего контртеррористической операции (КТО) для обеспечения дополнительных мер безопасности.

«В условиях действующего в регионе режима КТО для обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС», — написал он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, маршрут объезда будет проходить через посёлок Иванино Курчатовского района. Для информирования местных жителей будут установлены специальные указатели.