В Курской области ограничат проезд транзитного транспорта через промзону АЭС
Смирнов: Проезд транзитного транспорта через промзону Курской АЭС ограничили
Власти Курской области ограничили проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, это сделано в условиях действующего контртеррористической операции (КТО) для обеспечения дополнительных мер безопасности.
«В условиях действующего в регионе режима КТО для обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС», — написал он в телеграм-канале.
По словам Смирнова, маршрут объезда будет проходить через посёлок Иванино Курчатовского района. Для информирования местных жителей будут установлены специальные указатели.
Ранее власти ограничили въезд в Курчатов, где находится Курская АЭС. На въездах организованы блокпосты, где с 7:00 до 17:00 дежурят сотрудники администраций города и района.
Как сообщал Life.ru, в конце августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал в город Курчатов Курской области и осматривал работоспособность Курской АЭС. До этого он много раз заявлял, что переживает за объект, потому что ВСУ пытаются его атаковать. В частности, украинские подразделения попытались ударить по АЭС ракетой HIMARS. К счастью, она не взорвалась и упала вблизи энергообъекта. Планировавший подрыв Курской АЭС боец ВСУ обратился к мировому сообществу и призвал не допускать диверсий на энергетических атомных объектах.
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