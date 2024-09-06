Лихачёв — о последствиях удара по Курской АЭС: Чернобыль покажется разминкой

Если ВСУ ударят по работающему реактору Курской АЭС, катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется разминкой. С таким заявлением в пятницу, 6 сентября, выступил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, рассуждая о последствиях такой атаки.

«Чернобыль покажется разминкой в сравнений с тем, что будет, если будет произведён военный удар по работающему тысячнику РБМК (реактору большой мощности канальный электрической мощностью 1 000 МВт, РБМК-1000. — Прим. Life.ru)», — отметил он после переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.