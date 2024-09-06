Лихачёв — о последствиях удара по Курской АЭС: Чернобыль покажется разминкой
Если ВСУ ударят по работающему реактору Курской АЭС, катастрофа на Чернобыльской АЭС покажется разминкой. С таким заявлением в пятницу, 6 сентября, выступил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, рассуждая о последствиях такой атаки.
«Чернобыль покажется разминкой в сравнений с тем, что будет, если будет произведён военный удар по работающему тысячнику РБМК (реактору большой мощности канальный электрической мощностью 1 000 МВт, РБМК-1000. — Прим. Life.ru)», — отметил он после переговоров с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.
Ранее Лихачёв заявил, что Рафаэль Гросси понимает, откуда исходит основная угроза для Курской АЭС. По его словам, гендиректор МАГАТЭ сильно озабочен ситуацией на станции.
Как сообщал Life.ru, в конце августа Гросси приезжал в город Курчатов Курской области и осматривал работоспособность Курской АЭС. До этого он много раз заявлял, что переживает за объект, потому что ВСУ пытаются его атаковать. В частности, украинские подразделения попытались ударить по АЭС ракетой HIMARS. К счастью, она не взорвалась и упала вблизи энергообъекта. Планировавший подрыв Курской АЭС боец ВСУ обратился к мировому сообществу и призвал не допускать диверсий на энергетических атомных объектах.
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