Европа шокирована нежеланием Трампа говорить об Украине на дебатах

Желание кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа как можно скорее завершить украинский конфликт, а также заявление, что он постарается добиться этого в считанные дни в случае победы, поразило европейских дипломатов. Об этом сообщает The Guardian.

«Дипломаты были больше всего поражены отказом Трампа сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила (президента России — прим. Life.ru) Владимира Путина», — пишет издание.