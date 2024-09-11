Европа шокирована нежеланием Трампа говорить об Украине на дебатах
The Guardian: Европейских дипломатов поразил отказ Трампа говорить об Украине
Желание кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа как можно скорее завершить украинский конфликт, а также заявление, что он постарается добиться этого в считанные дни в случае победы, поразило европейских дипломатов. Об этом сообщает The Guardian.
«Дипломаты были больше всего поражены отказом Трампа сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила (президента России — прим. Life.ru) Владимира Путина», — пишет издание.
Также дипломаты признались, что многие из них находились в нервном напряжении перед началом дебатов и переживали за выступление Камалы Харрис — удастся ли ей достойно презентовать свою кандидатуру в прямом телевизионном противостоянии.
Напомним, первый раунд дебатов между Трампом и Харрис состоялся в ночь на 11 сентября. Кандидат от демократов обвинила своего соперника по президентской гонке в подрыве американской демократии. Республиканец же заявил, что в случае победы преемницы Байдена Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком на «Титанике». Меж тем многие зарубежные СМИ называют победителем дебатов Харрис. Трамп согласился на второй раунд, но выставил условие.
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