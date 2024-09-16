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15 сентября, 22:21

Может ли Telegram слить Франции данные пользователей. Мнение эксперта

Эксперт Бастрыкина: Контакты Telegram с Францией не говорят о сливе данных

Опубликованная в СМИ информация о том, что Telegram начал сотрудничать с правоохранительными органами Франции, не подтверждена. Но если такое случится, мессенджер вряд ли раскроет властям все данные пользователей. Об этом заявила

В конце концов, это нарушение прав на защиту личной информации, отметила руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

«Изначальный отказ предоставить данные и последующие длительные переговоры говорят о том, что представители мессенджера не заинтересованы терять репутацию коммуникационного приложения, которое гарантирует неприкосновенность частной информации», — пояснила Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
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Она также объяснила, что раскрытие данных пользователей, которые причастны к совершению правонарушений, является частным случаем. Если такой способ поможет найти преступника, то данные действия оправданны.

«Пока мы не знаем деталей и условий соглашения Павла Дурова с французскими правоохранителями, поэтому в дальнейшем станет понятно, удалось ли мессенджеру отстоять свой главный принцип — конфиденциальность данных пользователей», — заключила эксперт.
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Напомним, что ранее суд Парижа отпустил Павла Дурова под огромный залог. Life.ru снял, как основатель Telegram покидает суд после освобождения. Сейчас бизнесмену нельзя покидать территорию Франции, ему вменяют шесть преступлений. Основатель Telegram пообещал, что мессенджер начнёт борьбу с угрозой терроризма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Наталья Афонина
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