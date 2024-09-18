Владислав Бакальчук покинул офис Wildberries с адвокатом и в окружении охраны
Владислав Бакальчук. Фото © Telegram / Владислав Бакальчук
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владивслав Бакальчук был замечен на выходе с территории главного офиса компании, он уходил оттуда вместе со своим адвокатом в сопровождении охранников. Об этом пишет Mash.
Владислав Бакальчук уходит вместе с охраной. Видео © Telegram / Mash
Среди пострадавших в ходе перестрелки числятся Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Первый является мастером спорта по панкратиону и всестилевому каратэ, второй — чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу.
Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании. Сам же он рассказал, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. В результате есть пострадавшие, их число уточняется. Раненые есть и среди полицейских. Восемь человек задержаны. Life.ru показывал видео начала штурма.