Владислав Бакальчук покинул офис Wildberries с адвокатом и в окружении охраны

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владивслав Бакальчук был замечен на выходе с территории главного офиса компании, он уходил оттуда вместе со своим адвокатом в сопровождении охранников. Об этом пишет Mash .

Среди пострадавших в ходе перестрелки числятся Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Первый является мастером спорта по панкратиону и всестилевому каратэ, второй — чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу.