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18 сентября, 10:52

Владислав Бакальчук покинул офис Wildberries с адвокатом и в окружении охраны

Владислав Бакальчук. Фото © Telegram / Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук. Фото © Telegram / Владислав Бакальчук

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владивслав Бакальчук был замечен на выходе с территории главного офиса компании, он уходил оттуда вместе со своим адвокатом в сопровождении охранников. Об этом пишет Mash.

Владислав Бакальчук уходит вместе с охраной. Видео © Telegram / Mash

Среди пострадавших в ходе перестрелки числятся Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Первый является мастером спорта по панкратиону и всестилевому каратэ, второй — чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу.

Не понимали, что происходит: Сотрудники Wildberries прятались под столами в офисе во время стрельбы
Не понимали, что происходит: Сотрудники Wildberries прятались под столами в офисе во время стрельбы

Напомним, днём 18 сентября неизвестные люди подъехали к головному офису Wildberries в Москве и начали пальбу. В Wildberries заявили, что это Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в головной офис компании. Сам же он рассказал, что сегодня в его отношении была предпринята попытка нападения. В результате есть пострадавшие, их число уточняется. Раненые есть и среди полицейских. Восемь человек задержаны. Life.ru показывал видео начала штурма.

Владимир Озеров
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