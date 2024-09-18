Появились первые жертвы новых взрывов в Ливане

Около 100 человек пострадали, минимум три погибли при новых взрывах устройств связи в Ливане. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. По данным других СМИ, погибших как минимум семь.

Кадры с новыми дистанционными взрывами в Ливане. Видео © X / ashrafnsier / Telegram / خبرگزاری تسنیم

В частности, взрывы произошли во время похорон членов «Хезболлы», погибших накануне из-за детонации пейджеров. Только на сей раз взрываться начали мобильники, рации, в том числе автомобильные, а также электроприборы. По данным ливанских СМИ, сдетонировавшие сегодня устройства «Хезболла» закупила около пяти месяцев назад, как и пейджеры