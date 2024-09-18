Появились первые жертвы новых взрывов в Ливане
Около 100 человек ранены, минимум трое погибли при новой серии взрывов в Ливане
Около 100 человек пострадали, минимум три погибли при новых взрывах устройств связи в Ливане. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. По данным других СМИ, погибших как минимум семь.
Кадры с новыми дистанционными взрывами в Ливане. Видео © X / ashrafnsier / Telegram / خبرگزاری تسنیم
В частности, взрывы произошли во время похорон членов «Хезболлы», погибших накануне из-за детонации пейджеров. Только на сей раз взрываться начали мобильники, рации, в том числе автомобильные, а также электроприборы. По данным ливанских СМИ, сдетонировавшие сегодня устройства «Хезболла» закупила около пяти месяцев назад, как и пейджеры
Как ранее сообщал Life.ru, в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах.
Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». По данным СМИ, израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств. В результате погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим, а в Кремле призвали к доскональному расследованию.
Telegram / خبرگزاری تسنیم