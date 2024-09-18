Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 15:18

Появились первые жертвы новых взрывов в Ливане

Около 100 человек ранены, минимум трое погибли при новой серии взрывов в Ливане

Около 100 человек пострадали, минимум три погибли при новых взрывах устройств связи в Ливане. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. По данным других СМИ, погибших как минимум семь.

Кадры с новыми дистанционными взрывами в Ливане. Видео © X / ashrafnsier / Telegram / خبرگزاری تسنیم

В частности, взрывы произошли во время похорон членов «Хезболлы», погибших накануне из-за детонации пейджеров. Только на сей раз взрываться начали мобильники, рации, в том числе автомобильные, а также электроприборы. По данным ливанских СМИ, сдетонировавшие сегодня устройства «Хезболла» закупила около пяти месяцев назад, как и пейджеры

Как ранее сообщал Life.ru, в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах.

30 тысяч за штуку: Стало известно, какие устройства взорвались в Ливане 18 сентября
30 тысяч за штуку: Стало известно, какие устройства взорвались в Ливане 18 сентября

Напомним, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров членов движения «Хезболла». По данным СМИ, израильская разведка заложила взрывчатку в пять тысяч устройств. В результате погибло 12 человек, в том числе двое детей. Ещё около 2,8 тысячи пострадали. В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим, а в Кремле призвали к доскональному расследованию.


Обложка ©

Telegram / خبرگزاری تسنیم

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Ливан
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров