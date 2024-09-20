На актёра «Глухаря» Канахина** завели новое дело, ему грозит второе пожизненное
Кирилл Канахин**. Фото © Telegram / TrackANaziMerc
Против актёра сериала «Глухарь» Кирилла Канахина** открыли новое уголовное дело. Процесс против участника РДК* запустил Второй окружной военный суд в Москве, следует из картотеки.
Канахину** вменяют более десяти статей. Максимальный срок по всем нарушениям — пожизненное лишение свободы. Дело передали судье 19 сентября. Это будет уже второй пожизненный срок актёра.
По данному делу проходит и Денис Капустин**. Главе РДК* также грозит ещё один пожизненный срок. В вопросах лишения свободы разбирается Второй Западный окружной военный суд Москвы.
Напомним, что Кирилла Канахина** заочно приговорили к пожизненному заключению за государственную измену в конце февраля текущего года. Диверсант вместе с пособниками ВСУ проник в приграничное село Любечане Брянской области и убил местного жителя. Позже, в мае та же группа совершила вылазку в Белгородчину, где пострадали 12 гражданских. Капустин** же стал известен тем, что именно он руководил диверсантами, атаковавшими брянские сёла. Неонациста также назвали организатором несостоявшегося покушения на владельца ГК «Царьград» Константина Малофеева.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Включены в России в перечень экстремистов и террористов.