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20 сентября, 07:17
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На актёра «Глухаря» Канахина** завели новое дело, ему грозит второе пожизненное

Кирилл Канахин**. Фото © Telegram / TrackANaziMerc

Кирилл Канахин**. Фото © Telegram / TrackANaziMerc

Против актёра сериала «Глухарь» Кирилла Канахина** открыли новое уголовное дело. Процесс против участника РДК* запустил Второй окружной военный суд в Москве, следует из картотеки.

Канахину** вменяют более десяти статей. Максимальный срок по всем нарушениям — пожизненное лишение свободы. Дело передали судье 19 сентября. Это будет уже второй пожизненный срок актёра.

По данному делу проходит и Денис Капустин**. Главе РДК* также грозит ещё один пожизненный срок. В вопросах лишения свободы разбирается Второй Западный окружной военный суд Москвы.

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Напомним, что Кирилла Канахина** заочно приговорили к пожизненному заключению за государственную измену в конце февраля текущего года. Диверсант вместе с пособниками ВСУ проник в приграничное село Любечане Брянской области и убил местного жителя. Позже, в мае та же группа совершила вылазку в Белгородчину, где пострадали 12 гражданских. Капустин** же стал известен тем, что именно он руководил диверсантами, атаковавшими брянские сёла. Неонациста также назвали организатором несостоявшегося покушения на владельца ГК «Царьград» Константина Малофеева.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Включены в России в перечень экстремистов и террористов.

Наталья Афонина
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