На актёра «Глухаря» Канахина** завели новое дело, ему грозит второе пожизненное

Против актёра сериала «Глухарь» Кирилла Канахина** открыли новое уголовное дело. Процесс против участника РДК* запустил Второй окружной военный суд в Москве, следует из картотеки.

Канахину** вменяют более десяти статей. Максимальный срок по всем нарушениям — пожизненное лишение свободы. Дело передали судье 19 сентября. Это будет уже второй пожизненный срок актёра.

По данному делу проходит и Денис Капустин**. Главе РДК* также грозит ещё один пожизненный срок. В вопросах лишения свободы разбирается Второй Западный окружной военный суд Москвы.