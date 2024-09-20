В Курганской области произошла перестрелка, погибли двое человек

В Мишкинском округе Курганской области произошла перестрелка. Точных данных о том, что именно приключилось, пока что нет. Предварительно случился конфликт из-за ревности, в результате которого двое человек были убиты, а один ранен. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

«В Мишкино была перестрелка. Произошла она из-за драмы между парой возлюбленных. Мужчина приревновал свою вторую половинку. По предварительным данным, есть три жертвы — женщина и двое мужчин», — цитирует собеседника URA.ru.