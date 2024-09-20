В Курганской области произошла перестрелка, погибли двое человек
В Мишкинском округе Курганской области произошла перестрелка. Точных данных о том, что именно приключилось, пока что нет. Предварительно случился конфликт из-за ревности, в результате которого двое человек были убиты, а один ранен. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
«В Мишкино была перестрелка. Произошла она из-за драмы между парой возлюбленных. Мужчина приревновал свою вторую половинку. По предварительным данным, есть три жертвы — женщина и двое мужчин», — цитирует собеседника URA.ru.
Агентство запросило комментарий в региональных УМВД и СУ СК. Пока что в ведомствах не ответили на запрос, однако в дежурной части полиции подтвердили, что перестрелка действительно была, но в детали не вдавались.
Другая громкая перестрелка недавно произошла в центре Москвы у головного офиса Wildberries. Всё началось с того, что днём 18 сентября совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук и его служба безопасности прибыли ко входу в здание. Там произошёл конфликт, который быстро обернулся стрельбой. Были убиты двое человек. Супруга Владислава Татьяна Бакальчук обвинила его попытке рейдерского захвата и призвала одуматься. Тот заявляет, что просто приехал на встречу, на которую получил приглашение, и напали как раз на него. Сейчас Бакальчуку и ещё шести участникам случившегося предъявили обвинения. Вчера бизнесмена задержали на 48 часов.
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