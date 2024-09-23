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23 сентября, 09:57

В Кремле не стали комментировать стрельбу у офиса Wildberries

Песков: Стрельба у офиса Wildberries не является темой для комментариев Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать стрельбу у офиса маркетплейса Wildberries в Москве. Этим занимаются правоохранительные органы, отметил представитель Кремля.

«Мы не считаем это темой для наших комментариев. Упомянутые события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы», — пояснил Песков на брифинге.

Также пресс-секретарь главы государства отказался комментировать слияние Wildberries и Russ. По словам Пескова, это бизнес-процессы, которые не входят в компетенцию Кремля.

Уже 19 участников смертельной перестрелки в Wildberries получили по 15 суток ареста
Уже 19 участников смертельной перестрелки в Wildberries получили по 15 суток ареста

Напомним, что 18 сентября сооснователь «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре российской столицы. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два человека. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело. СК отпустил Владислава Бакальчука после допроса.

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Кадр из видео SHOT

Александр Юнашев
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