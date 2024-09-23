В Кремле не стали комментировать стрельбу у офиса Wildberries
Песков: Стрельба у офиса Wildberries не является темой для комментариев Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать стрельбу у офиса маркетплейса Wildberries в Москве. Этим занимаются правоохранительные органы, отметил представитель Кремля.
«Мы не считаем это темой для наших комментариев. Упомянутые события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы», — пояснил Песков на брифинге.
Также пресс-секретарь главы государства отказался комментировать слияние Wildberries и Russ. По словам Пескова, это бизнес-процессы, которые не входят в компетенцию Кремля.
Напомним, что 18 сентября сооснователь «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре российской столицы. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два человека. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело. СК отпустил Владислава Бакальчука после допроса.
Кадр из видео SHOT