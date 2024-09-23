В Кремле не стали комментировать стрельбу у офиса Wildberries

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать стрельбу у офиса маркетплейса Wildberries в Москве. Этим занимаются правоохранительные органы, отметил представитель Кремля.

«Мы не считаем это темой для наших комментариев. Упомянутые события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы», — пояснил Песков на брифинге.