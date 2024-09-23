«Я подвёл вас»: Прокуратура раскрыла текст записки покушавшегося на Трампа фанатика
Прокуратура нашла записку Райана Рута с намерениями убить Трампа
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, Райан Уэсли Рут. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ryan Routh
Покушавшийся на экс-президента США Райан Рут оставил в коробке у знакомого записку, в которой откровенно делится своими намерениями. Эта находка была изучена прокуратурой, говорится в документах правоохранителей, которые есть в распоряжении РИА «Новости».
«Это было покушением на Дональда Трампа, но я подвёл вас. Я старался изо всех сил и приложил всю смелость, на которую был способен. Теперь вам решать, закончить ли дело; и я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет закончить это дело», — говорится в записке подозреваемого.
Помимо записки, в коробке также были обнаружены боеприпасы и четыре мобильных телефона. ФБР также ознакомилось с самиздатом Раута под названием «Война на Украине, которую не выиграть», где он делится своими попытками вступить в ряды ВСУ.
Ранее сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик Трамп высказал предположение, что покушение на его отца могло быть организовано кем-то из близкого окружения. Он отметил, что, хотя обычно не поддерживает теории заговоров, недавние события заставили его задуматься об этой возможности, учитывая, что было совершено две попытки покушения за пять недель.
Напомним, 15 сентября произошла вторая попытка покушения на Дональда Трампа после его официального выдвижения кандидатом на пост президента США. Преступник поджидал политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, его задержали. Им оказался 58-летний прокиевский фанатик Райан Раут. Против него выдвинули обвинение, Руту грозит до 20 лет тюрьмы. Тем временем в ВСУ подтвердили, что злоумышленник связывался с их представителями и предлагал услуги наёмников.