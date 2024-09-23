«Я подвёл вас»: Прокуратура раскрыла текст записки покушавшегося на Трампа фанатика

Покушавшийся на экс-президента США Райан Рут оставил в коробке у знакомого записку, в которой откровенно делится своими намерениями. Эта находка была изучена прокуратурой, говорится в документах правоохранителей, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

«Это было покушением на Дональда Трампа, но я подвёл вас. Я старался изо всех сил и приложил всю смелость, на которую был способен. Теперь вам решать, закончить ли дело; и я предложу 150 000 долларов тому, кто сможет закончить это дело», — говорится в записке подозреваемого.

Помимо записки, в коробке также были обнаружены боеприпасы и четыре мобильных телефона. ФБР также ознакомилось с самиздатом Раута под названием «Война на Украине, которую не выиграть», где он делится своими попытками вступить в ряды ВСУ.