Следствие продолжает устанавливать фигурантов стрельбы у офиса Wildberries
РИАН: В деле о стрельбе у офиса Wildberries остаются неустановленные фигуранты
В Москве продолжается следствие по делу о стрельбе у офиса Wildberries. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении у РИА «Новости», преступление было совершено организованной группой. Её участники устанавливаются.
В материалах дела также подчёркивается, что действия задержанных имеют осознанный характер, направленный против общественной безопасности и порядка. Упоминается, что преступления совершены в присутствии сотрудников полиции, что говорит о склонности лиц к противоправным действиям и недостаточном контроле за своим поведением.
Напомним, что 18 сентября сооснователь «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре российской столицы. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два человека. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело. СК отпустил Владислава Бакальчука после допроса.
Life.ru