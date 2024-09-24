Следствие продолжает устанавливать фигурантов стрельбы у офиса Wildberries

В Москве продолжается следствие по делу о стрельбе у офиса Wildberries. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении у РИА «Новости», преступление было совершено организованной группой. Её участники устанавливаются.

В материалах дела также подчёркивается, что действия задержанных имеют осознанный характер, направленный против общественной безопасности и порядка. Упоминается, что преступления совершены в присутствии сотрудников полиции, что говорит о склонности лиц к противоправным действиям и недостаточном контроле за своим поведением.