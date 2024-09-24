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24 сентября, 01:28

Следствие продолжает устанавливать фигурантов стрельбы у офиса Wildberries

РИАН: В деле о стрельбе у офиса Wildberries остаются неустановленные фигуранты

В Москве продолжается следствие по делу о стрельбе у офиса Wildberries. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении у РИА «Новости», преступление было совершено организованной группой. Её участники устанавливаются.

В материалах дела также подчёркивается, что действия задержанных имеют осознанный характер, направленный против общественной безопасности и порядка. Упоминается, что преступления совершены в присутствии сотрудников полиции, что говорит о склонности лиц к противоправным действиям и недостаточном контроле за своим поведением.

В Кремле не стали комментировать стрельбу у офиса Wildberries
В Кремле не стали комментировать стрельбу у офиса Wildberries

Напомним, что 18 сентября сооснователь «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук в сопровождении вооружённой охраны пытался пройти в офис маркетплейса в центре российской столицы. На входе в бизнес-центр возник конфликт, который перерос в перестрелку. Жертвами столкновения стали два человека. Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что речь идёт о рейдерском захвате. Возбуждено уголовное дело. СК отпустил Владислава Бакальчука после допроса.

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Life.ru

Кирилл Сосновских
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