Правило 30 минут: Врач объяснила, что делать при серьёзном отравлении
Врач Соломатина: При отравлении, подобном красноярскому, есть полчаса на помощь
При отравлении едой дети более уязвимы, чем взрослые. Они могут сильно пострадать не только от токсичных веществ, но и от последствий их воздействия на организм, в том числе диареи, рвоты и обезвоживания. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.
По её словам, при отравлении едой возможен летальный исход. Поэтому очень важно оказать человеку помощь в первые 30 минут. Эксперт уточнила, что за это время может наступить полное обезвоживание организма, особенно если речь идёт о малышах.
«Если сильное отравление у ребёнка, буквально в течение первых 30 минут, то вполне возможна вероятность летального исхода», — заявила собеседница «Царьграда».
Напомним, что 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончалось после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в местном магазине. Позднее стало известно о новой жертве отравления. Четвёртый ребёнок скончался на следующий день. Беременная мать и отец остаются в больнице, они пришли в сознание, их уже допросили следователи. Также стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления. Следствие считает, что именно из-за этого вещества могли погибнуть дети. Однако некоторые эксперты утверждают, что средство от насекомых не такое уж и опасное.
Life.ru