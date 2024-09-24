Правило 30 минут: Врач объяснила, что делать при серьёзном отравлении

При отравлении едой дети более уязвимы, чем взрослые. Они могут сильно пострадать не только от токсичных веществ, но и от последствий их воздействия на организм, в том числе диареи, рвоты и обезвоживания. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.