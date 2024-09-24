Сийярто: ВСУ не позволили бить вглубь РФ благодаря паре здравомыслящих политиков

Киевскому режиму пока не дали разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, потому что на Западе есть «пара здравомыслящих» политиков. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Среди западных союзников ещё есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому ещё не было разрешения на дальнобойные удары вглубь РФ», — сказал он в эфире телеканала М1.

Венгерский министр также выразил надежду, что никто не станет переходить «красную линию» и разрешать Киеву удары по российской территории.