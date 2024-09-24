Сийярто: ВСУ не позволили бить вглубь РФ благодаря паре здравомыслящих политиков
Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Киевскому режиму пока не дали разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь России, потому что на Западе есть «пара здравомыслящих» политиков. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Среди западных союзников ещё есть один-два здравых голоса, способных на трезвую оценку. Собственно, благодаря этому ещё не было разрешения на дальнобойные удары вглубь РФ», — сказал он в эфире телеканала М1.
Венгерский министр также выразил надежду, что никто не станет переходить «красную линию» и разрешать Киеву удары по российской территории.
Ранее сообщалось, что США сочли неубедительными аргументы Киева для ударов вглубь РФ. Как считают в Белом доме, ожидаемый эффект от снятия запрета «не стоит риска эскалации».
Напомним, что тема снятия запрета для ВСУ на удары западным оружием вглубь РФ активно обсуждается с начала сентября. Несмотря на громкие заявления США о том, что Белый дом не поддерживает такие атаки, там допускают снятие этого запрета. Это подтвердил и президент США Джо Байден. Многие страны поддержали Киев в стремлении добиться одобрения ударов по российской территории, в числе которых Канада. Германия, тем временем, выступила против. Президент РФ Владимир Путин заявил, что использование ВСУ такого вооружения приравняется к прямому участию НАТО в конфликте.