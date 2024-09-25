Дядя погибших под Красноярском детей не верит в версию про отравление дихлофосом

В Красноярском крае разгорается спор вокруг трагедии, в результате которой погибли четверо детей. Дядя семьи Алексей Виноградов опроверг версию о том, что причиной отравления стало использование дихлофоса. По его словам, дом, где произошла трагедия, проветривался не менее двух часов после обработки опасным средством.

«Я не верю в версию отравления детей дихлофосом, потому что точно знаю, что дом после использования средства проветривался минимум два часа. А потом, после проветривания, дети были ещё какое-то время на улице и не заходили в дом», — отметил Виноградов в беседе с ТАСС.