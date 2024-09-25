Дядя погибших под Красноярском детей не верит в версию про отравление дихлофосом
Дом погибших детей под Красноярском проветривался после обработки дихлофосом
В Красноярском крае разгорается спор вокруг трагедии, в результате которой погибли четверо детей. Дядя семьи Алексей Виноградов опроверг версию о том, что причиной отравления стало использование дихлофоса. По его словам, дом, где произошла трагедия, проветривался не менее двух часов после обработки опасным средством.
«Я не верю в версию отравления детей дихлофосом, потому что точно знаю, что дом после использования средства проветривался минимум два часа. А потом, после проветривания, дети были ещё какое-то время на улице и не заходили в дом», — отметил Виноградов в беседе с ТАСС.
Напомним, что 21 сентября в Красноярском крае двое детей скончалось после, как считалось, употребления курицы и пельменей, купленных в местном магазине. 22 сентября стало известно о новой жертве отравления. Четвёртый ребёнок скончался на следующий день. Беременная мать и отец остаются в больнице, они пришли в сознание, их уже допросили следователи. Также стало известно, что дом семьи обрабатывали дихлофосом в день отравления. Следствие считает, что именно из-за этого вещества могли погибнуть дети.