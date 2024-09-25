Врачи Мадянова планировали сменить тактику борьбы с раком, но не успели

Незадолго до смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова лечащие врачи планировали организовать онкологический консилиум, чтобы выработать новый подход к лечению актёра.

Как пишет Mash, медики собирались госпитализировать звезду сериала «Солдаты» для нового курса химиотерапии. Мадянов ложился в больницу каждый месяц на протяжении 2024 года.