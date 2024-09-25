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25 сентября, 18:44

Врачи Мадянова планировали сменить тактику борьбы с раком, но не успели

Mash: Врачи Мадянова собирались сменить подход к лечению незадолго до его смерти

Незадолго до смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова лечащие врачи планировали организовать онкологический консилиум, чтобы выработать новый подход к лечению актёра.

Как пишет Mash, медики собирались госпитализировать звезду сериала «Солдаты» для нового курса химиотерапии. Мадянов ложился в больницу каждый месяц на протяжении 2024 года.

Умер Роман Мадянов: 17 фото актёров легендарного сериала «Солдаты», спустя 20 лет
Умер Роман Мадянов: 17 фото актёров легендарного сериала «Солдаты», спустя 20 лет

Напомним, что Роман Мадянов скончался сегодня на 63-м году жизни. Актёра погубил рак лёгких, при этом он страдал от коксоартроза. Онколог объяснил «расползание» рака по всему телу на фоне гибели звезды «‎Солдат». Известно, что его похоронят на кладбище в селе Малахово в Раменском городском округе Подмосковья. По нашим данным, родные Мадянова начали готовиться к его смерти ещё несколько месяцев назад. Сын актёра рассказал о последней встрече с отцом и известии о его смерти.

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ТАСС / Вадим Тараканов

Юрий Лысенко
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