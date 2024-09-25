Врачи Мадянова планировали сменить тактику борьбы с раком, но не успели
Mash: Врачи Мадянова собирались сменить подход к лечению незадолго до его смерти
Незадолго до смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова лечащие врачи планировали организовать онкологический консилиум, чтобы выработать новый подход к лечению актёра.
Как пишет Mash, медики собирались госпитализировать звезду сериала «Солдаты» для нового курса химиотерапии. Мадянов ложился в больницу каждый месяц на протяжении 2024 года.
Напомним, что Роман Мадянов скончался сегодня на 63-м году жизни. Актёра погубил рак лёгких, при этом он страдал от коксоартроза. Онколог объяснил «расползание» рака по всему телу на фоне гибели звезды «Солдат». Известно, что его похоронят на кладбище в селе Малахово в Раменском городском округе Подмосковья. По нашим данным, родные Мадянова начали готовиться к его смерти ещё несколько месяцев назад. Сын актёра рассказал о последней встрече с отцом и известии о его смерти.
ТАСС / Вадим Тараканов