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26 сентября, 12:54

«Боюсь, что доведут»: Брат отца насмерть отравившихся под Красноярском детей поделился опасениями

Брат отца отравившихся под Красноярском детей заявил, что боится за семью

Брат отца четверых детей, которые погибли после отравления в Красноярском крае, заявил, что беспокоится о состоянии выживших членов своей семьи. Он отметил, что они тяжело переносят утрату. По его словам, ситуацию усугубляет пристальное внимание журналистов к родственникам, которые каждый раз заново переживают трагедию, отвечая на многочисленные вопросы следователей, ведущих расследование.

«Для них это ужас, а тут ещё расспросы. Детям моим пишут разные [люди] в соцсетях, они ревут. (Отец отравившихся детей. — Прим. Life.ru) Димка головой об стену бьётся. Боюсь, что их доведут до нехорошего», — рассказал мужчина в беседе с kp.ru.

Яд Шрёдингера: Экспертиза опровергла версию о гибели 4 детей под Красноярском из-за пельменей
Яд Шрёдингера: Экспертиза опровергла версию о гибели 4 детей под Красноярском из-за пельменей

Как рассказывал Life.ru, 20 сентября в селе Красная Сопка Красноярского края от отравления погибли дети 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Родителей уже выписали. По данным следствия, причиной трагедии могло стать отравление продуктами питания или средствами для обработки помещений от насекомых. В СК отметили, что точную причину установят только через месяц.

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Telegram / Прокуратура Красноярского края

Александра Мышляева
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