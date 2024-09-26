«Боюсь, что доведут»: Брат отца насмерть отравившихся под Красноярском детей поделился опасениями
Брат отца отравившихся под Красноярском детей заявил, что боится за семью
Брат отца четверых детей, которые погибли после отравления в Красноярском крае, заявил, что беспокоится о состоянии выживших членов своей семьи. Он отметил, что они тяжело переносят утрату. По его словам, ситуацию усугубляет пристальное внимание журналистов к родственникам, которые каждый раз заново переживают трагедию, отвечая на многочисленные вопросы следователей, ведущих расследование.
«Для них это ужас, а тут ещё расспросы. Детям моим пишут разные [люди] в соцсетях, они ревут. (Отец отравившихся детей. — Прим. Life.ru) Димка головой об стену бьётся. Боюсь, что их доведут до нехорошего», — рассказал мужчина в беседе с kp.ru.
Как рассказывал Life.ru, 20 сентября в селе Красная Сопка Красноярского края от отравления погибли дети 6 и 13 лет, через два дня скончалась 11-летняя девочка, а 23 сентября — ещё один 12-летний ребёнок. Мать детей находится на девятом месяце беременности, её и малыша удалось спасти. Родителей уже выписали. По данным следствия, причиной трагедии могло стать отравление продуктами питания или средствами для обработки помещений от насекомых. В СК отметили, что точную причину установят только через месяц.
Telegram / Прокуратура Красноярского края