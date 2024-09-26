«Боюсь, что доведут»: Брат отца насмерть отравившихся под Красноярском детей поделился опасениями

Брат отца четверых детей, которые погибли после отравления в Красноярском крае, заявил, что беспокоится о состоянии выживших членов своей семьи. Он отметил, что они тяжело переносят утрату. По его словам, ситуацию усугубляет пристальное внимание журналистов к родственникам, которые каждый раз заново переживают трагедию, отвечая на многочисленные вопросы следователей, ведущих расследование.