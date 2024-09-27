МЧС РФ: Количество погибших при взрыве АЗС в Махачкале возросло до семи

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до семи. На месте происшествия работает Следственный комитет. Людей достали из-под завалов, сообщает пресс-служба МЧС.

«В Республике Дагестан спасатели МЧС России извлекли из-под завалов трёх человек. По уточненной информации, всего пострадали 17 человек. Из них, к сожалению, погибли 7 человек, среди которых двое детей», — указано в публикации.