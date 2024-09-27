МЧС РФ: Количество погибших при взрыве АЗС в Махачкале возросло до семи
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до семи. На месте происшествия работает Следственный комитет. Людей достали из-под завалов, сообщает пресс-служба МЧС.
Махачкалинские следователи работают на месте взрыва на АЗС. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан
«В Республике Дагестан спасатели МЧС России извлекли из-под завалов трёх человек. По уточненной информации, всего пострадали 17 человек. Из них, к сожалению, погибли 7 человек, среди которых двое детей», — указано в публикации.
Напомним, два мощных взрыва произошли на АЗС в столице Дагестана сегодня вечером. Уточнялось, что причиной трагедии стал загоревшийся бензин. СК возбудил уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов отметил действия всех служб при ЧП. Life.ru публиковал видео первых минут после взрыва и публиковал список пострадавших.
Telegram / МЧС России