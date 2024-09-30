«Вопрос в дозах»: Терапевт допустил отравление семьи под Красноярском дихлофосом
Врач Авербах допустил отравление семьи в Красноярском крае дихлофосом
Семья в Красноярском крае вполне могла отравиться дихлофосом, используемым против насекомых. Такое предположение сделал терапевт, генеральный директор и главный врач частной скорой медицинской помощи Лев Авербах.
Он отметил, что аэрозольные средства содержат боевые отравляющие вещества, которые при вдыхании в больших количествах в замкнутом непроветриваемом помещении могут привести к трагическим последствиям.
«Вопрос в дозах. Сложно сказать наверняка, никто подобных экспериментов не проводил, однако вполне допускаю, что в закрытом непроветриваемом помещении дети могли получить смертельную дозу отравляющего вещества», — сообщил врач РИА «ФедералПресс».
По его словам, для того чтобы отравиться, средство должно было быть распылено в значительном объёме. Фосфорорганические соединения, содержащиеся в дихлофосе, в минимальных дозах безопасны, но в закрытом помещении, употреблении внутрь или распылении в лицо они могут привести к параличу дыхательных путей или полной остановке дыхания.
Напомним, отравление с летальным исходом произошло 20 сентября в селе Красная Сопка Красноярского края. Первоначально скончались двое детей, 6 и 13 лет. Спустя два дня умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября погиб ещё один ребёнок, 12 лет. Беременную мать удалось спасти, она пребывает на девятом месяце. Следственный комитет заявил, что точная причина трагедии станет известна через месяц. По предварительной информации, причиной смертей мог стать дихлофос, допрос представителя фирмы-изготовителя которого ранее провели правоохранители.
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