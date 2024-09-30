«Вопрос в дозах»: Терапевт допустил отравление семьи под Красноярском дихлофосом

Он отметил, что аэрозольные средства содержат боевые отравляющие вещества, которые при вдыхании в больших количествах в замкнутом непроветриваемом помещении могут привести к трагическим последствиям.

«Вопрос в дозах. Сложно сказать наверняка, никто подобных экспериментов не проводил, однако вполне допускаю, что в закрытом непроветриваемом помещении дети могли получить смертельную дозу отравляющего вещества», — сообщил врач РИА «ФедералПресс».

По его словам, для того чтобы отравиться, средство должно было быть распылено в значительном объёме. Фосфорорганические соединения, содержащиеся в дихлофосе, в минимальных дозах безопасны, но в закрытом помещении, употреблении внутрь или распылении в лицо они могут привести к параличу дыхательных путей или полной остановке дыхания.