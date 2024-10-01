Актёр «Солдат» Мадянов перед смертью поведал истину об СВО
Писатель Прилепин: Мадянов при жизни поддерживал СВО и помогал военным
Роман Мадянов. Фото © Агентство «Москва» / Андрей Никеричев
Заслуженный артист РФ Роман Мадянов при жизни поддерживал СВО и помогал российским военнослужащим, которые сейчас находятся на фронте. Об этом вспомнил писатель и партийный деятель Захар Прилепин.
«После февраля 2022 года Мадянов безоговорочно поддержал Россию. Он считал, что СВО – это повод для консолидации российского общества. Он говорил: «Нельзя забывать, что часть народа прямо сейчас сидит в окопах и идёт в атаку», – процитировало писателя РИА «ФедералПресс».
По словам Прилепина, актёр собирал гуманитарные грузы и покупал дроны для ВС РФ. Кроме того, он помог материально священнику, который вернулся из плена.
Напомним, Роман Мадянов ушёл из жизни 25 сентября в возрасте 62 лет. Причиной смерти стал рак лёгкого. Также в процессе лечения врачи выявили у звезды сериала «Солдаты» кисты, которые образовались в почках, селезёнке и печени. 27 сентября артиста похоронили на кладбище в подмосковном селе Малахово Раменского округа. В последний путь покойного провожали долгими аплодисментами. Сын Мадянова не смог сдержать слёз над гробом отца.