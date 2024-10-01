Актёр «‎Солдат» Мадянов перед смертью поведал истину об СВО

Заслуженный артист РФ Роман Мадянов при жизни поддерживал СВО и помогал российским военнослужащим, которые сейчас находятся на фронте. Об этом вспомнил писатель и партийный деятель Захар Прилепин.

«После февраля 2022 года Мадянов безоговорочно поддержал Россию. Он считал, что СВО – это повод для консолидации российского общества. Он говорил: «Нельзя забывать, что часть народа прямо сейчас сидит в окопах и идёт в атаку», – процитировало писателя РИА «ФедералПресс».