В Киеве сочли провальным визит Зеленского в США

Во время визита Владимира Зеленского в США киевский режим не получил желаемой поддержки «плана победы». Теперь украинские власти рассчитывают на встречу в немецком Рамштайне 12 октября, сообщает агентство Associated Press .

«Никаких публичных заявлений о поддержке видения Украины на встречах сделано не было, но... Киев ожидает, что ответ по плану победы, вероятно, будет дан во время встречи в Рамштайне 12 октября», — говорится в сообщении со ссылкой на советника главы офиса президента Незалежной Михаила Подоляка.