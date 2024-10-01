В Киеве сочли провальным визит Зеленского в США
AP: Во время визита в США Киев не получил поддержки «плана победы» Зеленского
Во время визита Владимира Зеленского в США киевский режим не получил желаемой поддержки «плана победы». Теперь украинские власти рассчитывают на встречу в немецком Рамштайне 12 октября, сообщает агентство Associated Press.
«Никаких публичных заявлений о поддержке видения Украины на встречах сделано не было, но... Киев ожидает, что ответ по плану победы, вероятно, будет дан во время встречи в Рамштайне 12 октября», — говорится в сообщении со ссылкой на советника главы офиса президента Незалежной Михаила Подоляка.
Как отметил Подоляк, сейчас верхушки якобы просто проводят дискуссии в своих странах, касающиеся реализации плана Зеленского.
Напомним, ранее глава президентского офиса Андрей Ермак заявил, что «план победы» Владимира Зеленского не обнародуют в полной мере. Он отметил, что часть пунктов останется в секрете навсегда. Отметим, что документ содержит запросы на поставки нового оружия, вступление Украины в НАТО и прошение украинцев на использование дальнобойного оружия. Как писал Life.ru, после неудачной поездки в США, где никаких вариантов киевскому режиму не предложили, Зеленский анонсировал в октябре встречу в формате «Рамштайн». По его словам, на ней будут озвучены важные предложения Украины — как по военным, так и по дипломатическим вопросам.
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