В МИД рассказали о каналах для прямых переговоров Москвы и Киева
Рябков: РФ не наблюдает возможностей для прямых контактов с Украиной
Россия пока не видит предпосылок для прямых контактов с Киевом, но готова будет рассмотреть конструктивные предложения по урегулированию украинского кризиса. Об этом во время пресс-конференции, посвящённой подготовке к саммиту БРИКС в Казани, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчёркивали, что Россия была и остаётся открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», — сказал он.
Рябков добавил, что РФ будет приветствовать «конструктивные и содержательные» инициативы от любой страны, если будут учитываться интересы всех сторон конфликта.
Ситуация на фронте для Украины неумолимо ухудшается с каждым днём. Вчера ВСУ официально подтвердили сдачу Угледара, взятие которого позволит ВС РФ выйти на Краматорск. В испанских СМИ сообщают, что, наблюдая приближающийся крах, Владимир Зеленский уже не так критично настроен против любых переговоров. В Европе также отмечали, что украинские чиновники стали склоняться именно к переговорному варианту завершения конфликта. Такие же настроения поселились и в головах солдат ВСУ, которые хотят скорейшего завершения боевых действий. Тем не менее в Раде говорят, что заставить главаря киевского режима начать мирный процесс может только сценарий с обвалом всей линии фронта.
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