В МИД рассказали о каналах для прямых переговоров Москвы и Киева

Россия пока не видит предпосылок для прямых контактов с Киевом, но готова будет рассмотреть конструктивные предложения по урегулированию украинского кризиса. Об этом во время пресс-конференции, посвящённой подготовке к саммиту БРИКС в Казани, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчёркивали, что Россия была и остаётся открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», — сказал он.