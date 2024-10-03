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3 октября, 13:26

В МИД рассказали о каналах для прямых переговоров Москвы и Киева

Рябков: РФ не наблюдает возможностей для прямых контактов с Украиной

Россия пока не видит предпосылок для прямых контактов с Киевом, но готова будет рассмотреть конструктивные предложения по урегулированию украинского кризиса. Об этом во время пресс-конференции, посвящённой подготовке к саммиту БРИКС в Казани, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчёркивали, что Россия была и остаётся открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», — сказал он.

Рябков добавил, что РФ будет приветствовать «конструктивные и содержательные» инициативы от любой страны, если будут учитываться интересы всех сторон конфликта.

В Кремле опровергли слухи о возможных переговорах Путина и Шольца
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Ситуация на фронте для Украины неумолимо ухудшается с каждым днём. Вчера ВСУ официально подтвердили сдачу Угледара, взятие которого позволит ВС РФ выйти на Краматорск. В испанских СМИ сообщают, что, наблюдая приближающийся крах, Владимир Зеленский уже не так критично настроен против любых переговоров. В Европе также отмечали, что украинские чиновники стали склоняться именно к переговорному варианту завершения конфликта. Такие же настроения поселились и в головах солдат ВСУ, которые хотят скорейшего завершения боевых действий. Тем не менее в Раде говорят, что заставить главаря киевского режима начать мирный процесс может только сценарий с обвалом всей линии фронта.

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Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Владимир Озеров
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