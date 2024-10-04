Али Хаменеи назвал удары Ирана по Израилю малым наказанием
Ответная атака Ирана по Израилю является самым малым наказанием за удары по Бейруту. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи во время проповеди.
«То, что сделали наши Вооружённые силы, было минимальным наказанием <...> израильскому режиму за его невообразимые преступления», — подчеркнул он.
Лидер отметил, что власти Ирана не станут «ни медлить, ни торопиться» в ответных действиях. Он добавил, что разумно принимать решения своевременно. К слову, это была первая молитва, которую возглавил Хаменеи после смерти командующего «Кудс» Касема Сулеймани, убитого в 2020 году в ходе американской операции.
Напомним, 1 октября Израиль начал операцию в Ливане: артиллерия и танки ЦАХАЛ атакуют, также была задействована авиация. Всего в ходе бомбёжек погибли 95 человек, 172 пострадали. Вскоре Армия обороны Израиля официально объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана. Вечером того же дня Иран устроил массированный обстрел Израиля. При этом Тель-Авив отрицает достоверность сообщений о повреждениях военных объектов.
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