Али Хаменеи назвал удары Ирана по Израилю малым наказанием

Ответная атака Ирана по Израилю является самым малым наказанием за удары по Бейруту. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи во время проповеди.

«То, что сделали наши Вооружённые силы, было минимальным наказанием <...> израильскому режиму за его невообразимые преступления», — подчеркнул он.