Суд вынес приговоры фигурантам дела о теракте против российского «летающего радара»
Суд Белоруссии приговорил к 25 годам заочно украинца за теракт против А-50
«Летающий радар А-50. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
Фигуранты дела о теракте против российского самолёта А-50, известного как «летающий радар», приговорены к срокам от 15 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии. Инцидент на аэродроме Мачулищи под Минском произошёл в феврале 2023 года.
«Исполнителю акта терроризма — гражданину Украины Швецу Н. В. — назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что Швец осуждён заочно, так как ранее его обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.
Всего в деле 12 фигурантов. По обвинению в акте терроризма и умышленном приведении в негодность воздушного транспортного средства осуждены четыре человека. Других фигурантов признали виновными в госизмене, осуществлении агентурной деятельности, финансировании террористов и экстремистов и грубом нарушении общественного порядка.
Напомним, о попытке диверсии на аэродроме Мачулищи стало известно ещё в конце февраля 2023 года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что к инциденту причастны украинские спецслужбы, а исполнителем был завербованный Киевом айтишник. Он уточнил, что всего по делу задержано более 20 человек. При этом Лукашенко заявил, что такая диверсия не могла быть проведена без ведома Владимира Зеленского. Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России не получил в результате атаки серьёзных повреждений.