Суд вынес приговоры фигурантам дела о теракте против российского «летающего радара»

Фигуранты дела о теракте против российского самолёта А-50, известного как «летающий радар», приговорены к срокам от 15 до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии. Инцидент на аэродроме Мачулищи под Минском произошёл в феврале 2023 года.

«Исполнителю акта терроризма — гражданину Украины Швецу Н. В. — назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет, иным соучастникам данного преступления — от 15 до 25 лет лишения свободы», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что Швец осуждён заочно, так как ранее его обменяли на священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.